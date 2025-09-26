Sabor tražio od Vlade da se pripremi za priznanje Palestine, evo kako je prošlo glasovanje
Sabor je to učinio na prijedlog klubova saborske većine, koji su predložili taj zaključak koji je dobio glasove 74 zastupnika, dok je 41 bio protiv, a tri suzdržana
Hrvatski sabor pozvao je u petak Vladu da, prateći međunarodne mirovne napore i inicijative, procijeni trenutak za donošenje odluke o priznanju palestinske države, kao dijela sveobuhvatnih napora za postizanje mira i dvodržavnog rješenja.
Sabor je to učinio na prijedlog klubova saborske većine, koji su predložili taj zaključak koji je dobio glasove 74 zastupnika, dok je 41 bio protiv, a tri suzdržana.
Zaključkom koji je Sabor prihvatio ističe se i kako će Hrvatska nastaviti podržavati sve napore koji vode prema prekidu vatre, omogućavanju humanitarne pomoći te pronalaženju trajnog i održivog političkog rješenja dugogodišnjeg izraelsko-palestinskog sukoba, koji se temelji na načelu dviju država – Izraela i Palestine – koje žive u miru, sigurnosti, međusobnom i međunarodnom priznanju.
Odbijen prijedlog stranke Možemo
Svoje zaključke koji se tiču Palestine, predložio je i klub oporbene stranke Možemo, no oni nisu dobili dovoljno glasova, za njih su glasovala 44, odnosno 46 zastupnika.
Taj klub tražio je da Sabor obveže Vladu da u roku od 15 dana pripremi Odluku o priznavanju države Palestine.
Također je tražio da se Vladu obveže da u roku 15 dana suspendira sve postojeće dozvole za izvoz oružja Izraelu koje se koristi na području Gaze, te da suspendira izdavanje novih dozvola za izvoz oružja Izraelu, kao i dozvole za transfer oružja toj državi preko Hrvatske.
Možemo je tražio i da Vladini predstavnici u Vijeću EU jasno podrže suspenziju Sporazuma o pridruživanju EU i Izraela zbog kršenja članka 2. Sporazuma koji nalaže da odnosi EU i Izraela moraju biti utemeljeni na poštivanju ljudskih prava.
O tim zaključcima Sabor je glasovao nakon žestoke rasprave vladajućih i oporbe, a u okviru glasovanja o Izvješću premijera Andreja Plenkovića o izvanrednom i redovnom sastanku Europskog vijeća koji su održani 6. ožujka i 20. ožujka ove godine, to je Izvješće dobilo potporu većine zastupnika.
POGLEDAJTE VIDEO: Ima li šanse za državu Palestinu i kako bi mogla izgledati?