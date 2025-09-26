Sabor tražio od Vlade da se pripremi za priznanje Palestine, evo kako je prošlo glasovanje

Hrvatski sabor pozvao je u petak Vladu da, prateći međunarodne mirovne napore i inicijative, procijeni trenutak za donošenje odluke o priznanju palestinske države, kao dijela sveobuhvatnih napora za postizanje mira i dvodržavnog rješenja.

Sabor je to učinio na prijedlog klubova saborske većine, koji su predložili taj zaključak koji je dobio glasove 74 zastupnika, dok je 41 bio protiv, a tri suzdržana.

Zaključkom koji je Sabor prihvatio ističe se i kako će Hrvatska nastaviti podržavati sve napore koji vode prema prekidu vatre, omogućavanju humanitarne pomoći te pronalaženju trajnog i održivog političkog rješenja dugogodišnjeg izraelsko-palestinskog sukoba, koji se temelji na načelu dviju država – Izraela i Palestine – koje žive u miru, sigurnosti, međusobnom i međunarodnom priznanju.

Odbijen prijedlog stranke Možemo

Svoje zaključke koji se tiču Palestine, predložio je i klub oporbene stranke Možemo, no oni nisu dobili dovoljno glasova, za njih su glasovala 44, odnosno 46 zastupnika.

Taj klub tražio je da Sabor obveže Vladu da u roku od 15 dana pripremi Odluku o priznavanju države Palestine.

Također je tražio da se Vladu obveže da u roku 15 dana suspendira sve postojeće dozvole za izvoz oružja Izraelu koje se koristi na području Gaze, te da suspendira izdavanje novih dozvola za izvoz oružja Izraelu, kao i dozvole za transfer oružja toj državi preko Hrvatske.

Možemo je tražio i da Vladini predstavnici u Vijeću EU jasno podrže suspenziju Sporazuma o pridruživanju EU i Izraela zbog kršenja članka 2. Sporazuma koji nalaže da odnosi EU i Izraela moraju biti utemeljeni na poštivanju ljudskih prava.

O tim zaključcima Sabor je glasovao nakon žestoke rasprave vladajućih i oporbe, a u okviru glasovanja o Izvješću premijera Andreja Plenkovića o izvanrednom i redovnom sastanku Europskog vijeća koji su održani 6. ožujka i 20. ožujka ove godine, to je Izvješće dobilo potporu većine zastupnika.

