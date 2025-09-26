Skandalozne riječi mađarskog ministra pred UN-om: 'Hrvati su pohlepni ratni profiteri'

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó u četvrtak je u New Yorku tijekom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda Hrvatsku optužio da iskorištava kriznu situaciju i naplaćaju ratnu premiju na naftu koja se isporučuje u Mađarsku.

Potom je poručio da mađarska vlada neće dopustiti da "hrvatska pohlepa za profitom poništi rezultate smanjenja troškova režija", piše Magyar Alternativ.

Dok je govorio o oprečnim izvješćima o kapacitetu Jadranskog naftovoda, Szijjártó je kazao da bi Mađarska mogla uvesti puno više prirodnog plina i nafte iz Hrvatske nego što joj trenutačno dopušta energetska infrastruktura, ali da "razvijenost hrvatskog naftovoda znatno zaostaje za mađarskim".

'Ne bi trebali iskaljivati pohlepu'

"Ako naftu u Mađarsku možemo transportirati samo preko Hrvatske, onda se tim naftovodom ne može transportirati količina nafte potrebna za nesmetanu opskrbu Mađarske i Slovačke", rekao je ministar i dodao da je prošli tjedan proveden test koji je dokazao da Jadranski naftovod nije u stanju dugoročno transportirati velike količine nafte bez prekida i pod viskom tlakom.

Zatim je Hrvatsku optužio za ratno profiterstvo. "Nažalost, mora se vidjeti da Hrvati profitiraju od nas. Hrvati profitiraju od ratne situacije, sada nam naplaćuju i ratnu nadoplatu budući da su od izbijanja rata podigli cijenu tranzitnog prijevoza naftovodom na pet puta veću od europskih referentnih vrijednosti", tvrdi ministar.

"Hrvati svoju pohlepu ne bi trebali iskaljivati na nama. I još jednom ponavljam, nećemo dopustiti da pohlepa Hrvata odnese rezultate mađarskog smanjenja troškova režija", dodao je Szijjártó.

