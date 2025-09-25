Orbán primio jedan od najbrutalnijih udaraca: 'Bruxelles mu je slomio nos'

Europski parlament u utorak je zadao udarac i razbio nos mađarskom premijeru Viktoru Orbánu, piše Politico.

Navode da je Orbán, kojeg opisuju kao populističko-nacionalističkog premijera koji se često s Europskom unijom sukobljavao oko prava LGBTQ+ osoba, sankcija Rusiji i pristupanju Ukrajine EU-u, pretrpio niz poraza u Odboru za pravna pitanja.

Riječ je o presudi Odbora kojom je odlučeno da zastupnici u Europskom parlamentu koji predstavljaju mađarsku oporbu trebaju biti zaštićeni od kaznenog progona u Budimpešti.

Zaštićen imunitet

Podsjetimo, do parlamentarnih izbora preostalo je manje od godinu dana, a mađarski tužitelji pokrenuli su postupke protiv nekoliko vladinih kritičara. Lider oporbe Péter Magyar suočava se s optužbama povezanim s tučnjavom u noćnom klubu, vođa ljevičarske Demokratske koalicije Klára Dobrev procesuirana je zbog klevete, a talijanskoj aktivistici Ilariji Salis, koja je postala zastupnica u Europskom parlamentu, ponovno prijeti pritvor.

Ipak, nakon glasanja u utorak, svima je zaštićen imunitet. Zastupnici desnog centra, socijaldemokrata, liberala i ljevice glasali su protiv ukidanja imuniteta jer su se navodni prekršaji dogodili dok su već bili u EP-u, dok je u slučaju Salis prevladao argument da ne bi dobila pošteno suđenje u Mađarskoj zbog utjecaja Orbánove stranke Fidesz na institucije i državu.

'Skandalozna i zastrašujuća odluka'

Poseban problem za Fidesz je Magyar, koji visoko kotira u anketama i prijeti razbiti Orbánovu 15-godišnju vladavinu, a šef delegacije Fidesz-KDNP u EP-u Tamás Deutsch pobjesnio je na odluku Odbora. "Bruxelles je upravo poslao skandaloznu i zastrašujuću poruku. Ako ste njihov čovjek, možete proći nekažnjeno", poručio je Deutsch za Politico.

"EPP-zeleni-lijevi-liberalni establišment zaštitio je Pétera Magyara unatoč jasnim dokazima o kriminalnom ponašanju... Skrivajući se iza pravila o imunitetu, Europski parlament štiti jednog od svojih umjesto da provodi zakon. Ovo nije pitanje pravde, već drska politička intervencija protiv suvereniteta Mađarske", dodao je Deutsch.

