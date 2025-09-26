Petrači i Pozder sa smješkom stigli na sud: Pala je nagodba s USKOK-om, čeka se presuda

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda u petak je počelo raspravljati o osnovanosti optužnice protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još sedmorice suokrivljenika u aferi Mikroskopi.

Kao što je RTL Danas ranije najavio, poduzetnik Hrvoje Petrač, njegovi sinovi Novica i Nikola, kao i srpski poduzetnik Saša Pozder koji su ranije priznali krivnju, nagodili su se s USKOK-om. U tijeku je izricanje presude.

Ostala četvorica - Beroš, bivši predstojnik Klinike za neurologiju KBC Sestre Milosrdnice Krešimir Rotim, Tomo Pavić iz krapinske podružnice HZZO-a te ravnatelj zagrebačke Dječje bolnice Goran Roić pred sudskim optužnim vijećem pojavit će se početkom studenog.

Proračun oštećen za više od 740 tisuća eura

Korupcijom pri nabavi medicinske opreme u ovom slučaju državni proračun navodno je oštećen za više od 740.000 eura, a bivši ministar osumnjičen je da je primio 75.000 eura.

Podsjetimo, mediji su ranije pisali da su Hrvoje Petrač, njegovi sinovi i Pozder sve optužbe priznali na ispitivanju u Uskoku koje je prethodilo podizanju optužnice. Ako je netko od optuženika pristao na sporazumnu presudu nakon priznanja nedjela i nagodbe s tužiteljstvom to bi moglo biti poznato već u petak. Prema Zakonu o kaznenom postupku, optužno vijeće u konačnici optužnicu može potvrditi, odbaciti ili vratiti tužiteljstvu na doradu.

Uskok je, nakon podizanja optužnice sredinom srpnja ove godine, izvijestio da osmoricu okrivljenika, uz tri tvrtke, tereti zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, davanja i primanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, trgovanja utjecajem i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Nakon što je Uskok u studenome prošle godine objavio da je uhitio Beroša, Rotima i Pozdera, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu priopćio je kako je pokrenuo istragu protiv Beroša i još sedam osoba. Za razliku od Uskoka koji je Beroša sumnjičio za trgovanje utjecajem, a u čijoj se istrazi nisu spominjali ni tada odbjegli Hrvoje Petrač niti dvojica njegovih sinova koji su također bili u bijegu, ali su se u međuvremenu predali, EPPO je Beroša od početka sumnjičio za primanje mita.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naknadno je odlučio da je za cijeli slučaj nadležan Uskok, kojemu je EPPO predao spis, a glavna europska tužiteljica Laura Kovesi je Turudića prijavila Europskoj komisiji. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu potom je izvijestilo da istražuje curenje podataka iz EPPO-ve istrage naknadno spojene s istragom hrvatskog tužiteljstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Kompanjoni iz afere 'Mikroskop' uskoro u sudnici, Vili Beroš u posebno teškom položaju