Plenković komentirao ubojstvo policajca, ali i izjavu europarlamentarca Sokola

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije na kojoj je uvodno komentirao rezultate najnovijeg CRO demoskopa i rekao da su zadovoljni političkom političkom pozicijom HDZ-a. u desetoj godini mandata.

Podsjetio je da u četvrtak dolazi povjerenik Europske komisije za obranu Andrius Kubilius kako bi se potpisao ugovor o 1,7 milijardi eura zajma za jačanje vojske putem Mehanizma SAFE.

Komentirao je ubojstvo krim policajca Roberta Grileca.

"Važno je da istraga utvrdi zbog čega se to dogodilo. Mislim da je na temelju jednog nemilog i brutalnog ubojstva teško govoriti generalno o sigurnosti policajaca", rekao je Plenković te istaknuo njihov trud i rad.

Osvrnuo se na status europarlamentarnog zastupnika Tomislava Sokola. "On se očitovao, rekao je da mu je žao i da nije baš najbolje shvaćen. Kad se vrati, razgovarat ćemo s njim", rekao je premijer.

Premijer je komentirao i aferu u Skijaškom savezu. "Ako se to utvrdi u sudskom postupku, taj za to treba odgovarati", rekao je.

Na pitanje o tome hoće li Vlada subvencionirati plin ako dođe do poskupljenja na jesen, premijer je rekao: "HERA prati stanje na tržištu, iduće odluke su na jesen. Mjere koje smo usvojili, da je cijena zaštićena, je do kraja rujna. Sukladno izvanrednim okolnostima na tržištu, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Vidjet ćemo kad dođe trenutak, činit ćemo kao i do sada, da cijene za građane i gospodarstvo budu što niže."

Premijer se osvrnuo i na preporuku Ministarstva turizma, da bi u ovoj sezoni bilo dobro spustiti cijene.

"Mislim da je to konstruktivna ideja zato što smo prošlog tjedna imali veliki sastanak s cijelim sektorom turizma. Svi predstavnici su dobili komparativnu sliku politike cijena na konkurentskim tržištima na Mediteranu. Ako brojne zemlje nastoje privući goste koji bi inače išli na Bliski istok, politika svih mediteranskih zemalja je da goste privuku k sebi. Način na koji to rade je razumnom politikom cijena i to smo rekli cijelom sektoru", rekao je Plenković.

Posebno se obrušio na Sandru Benčič, koja je komentirala ulogu Europske komisije vezano uz sukob nadležnosti EPPO-a i DORH-a.

"Mislio sam da će se baviti temom koja je za njih bitna, da onemogućuju izbor tri suca Ustavnog suda", rekao je Plenković. "Ta ljaga i sramota koja je prije svega nastala jer je SDP bio na putu da se usuglasi sa HDZ-om, ali kada su dobili mig od svoiih partnera, odustali su. Pormjena je došla kad se Đuić vratio u Zagreb i sad se koprcaju iz tog živog blata", dodao je.

Premijer je rekao da će prilika za to biti u petak, kada bude zasjedala plenarna sjednica Sabora, na kojoj će biti predstavljeni kandidati, trojica ustavnih sudaca, koji su profesionalni i neovisni te kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda Mirta Matić.

"Ostat ćemo u situaciji blokade, gdje suci koje je izabrala oporba blokiraju rad svih 10 ustavnih sudaca jer se nadaju da bi se nešto promijenilo. Neka se oni nadaju. Ono što govore je u suprotnosti sa zdravim razumom, oni su ti koji opstruiraju institucije", rekao je Plenković.

Zatim je nastavio o Benčić: "Uvjeren sam da je gospođa išla čitati stavove Nizozemske, Francuske, Njemačke i još 14 zemalja članica koja imaju istovjetne zakonske odrebe kakve ima i Hrvatska. Zašto nisu citirali njih nego Europsku komisiju koja o tome ne odlučuje? O tome odlučuje Europski sud. Pet zemalja se očitovalo, imaju istovjetan stav kao Hrvatska", rekao je Plenković.