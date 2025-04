Gulaš i desertna bomba na slovenski način: Prof. Grgić donosi recept iz Štajerske!

Okusi naših djedova i baka vratit će nas u djetinjstvo, pokrenuti sjećanja na dom, lijepe trenutke, drage ljude. I zato smo na portalu Danas.hr pokrenuli serijal o okusima i receptima koje vraćamo iz zaborava.

U tome nam pomaže akademik i vrsni poznavatelj sela prof. Ivo Grgić koji nam je u zadnjem nastavku serijala donio pregršt ideja kako napraviti detoks nakon bogate blagdanske trpeze.

Uz recepte laganih i brzih jela i napitaka koji "vraćaju" ljude u žive, ovog puta vraćamo se na gastronomske bombe i jela koja griju dušu i nepca!

Ovog puta, prof. Grgić donosi nam ideje za gulaš i apsolutno slatku "bombu" po receptu susjedne i prijateljske Slovenije:

I ove godine imao sam čast održati dio nastave u Mariboru, na Fakultetu za kmetijstvo in biosistemske vede. Prilika je to za susret s dragim prijateljima, ali i za uživanje u šarolikoj ugostiteljskoj gastro ponudi te u ugođaju i domaćoj kuhinji domaćina.

Moja veza s Mariborom dugogodišnja je, započeta prije mnogo godina s profesorom Turkom, koji nas je napustio ove godine. Podsjetnik na njega nije samo znanstvena ostavština, već i zgrada Fakulteta koja je izgrađena za njegova dekanskog mandata. Bio je on i prorektor, i tko zna sve što nije, ali za nas, njegove prijatelje, bio je Nejc – dobra duša, veseljak i čovjek s puno empatije prema nekim bivšim vremenima i vrijednostima.

I ovaj uradak posvećujem njemu.

Život ide dalje – iza Nejca ostaje J. Prišenk, s kojim me povezalo Sarajevo i tradicionalni susret agrarnih ekonomista s prostora bivše države, skup koji se svake godine održava u drugoj zemlji.

Od tada do danas s veseljem sam bio član raznih prosudbenih povjerenstava njegova napredovanja – od docenta do uskoro izbora u redovitog profesora. Nažalost, morao sam prihvatiti da budem predsjednik povjerenstva jer je to trebao biti profesor Turk, koji se tomu iskreno radovao.

Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Spomen Maribora mnoge asocira na skijanje, na Pohorje. U godinama s više snijega i moja kći Iva dolazila je s veseljem na skijanje i često se sjeća dana provedenih na Pohorju s dragom profesoricom Borec.

Bit će snijega narednih godina, a Iva veli da će opet doći – nama je blizu, a ni spavanje ne trebamo plaćati. U pauzi predavanja pričam kolegici Borec, redovitoj sveučilišnoj profesorici, kako su u Mariboru bolje pečenjarnice nego u Zagrebu.

Da, J. Prišenk i ja bili smo u "Sarajevu", "Baščaršiji", "Vučko grilu" i drugima, gdje su odlični ćevapi, pljeskavice, zapečeni grah, ali i „naše“ pivo – od Sarajevskog do Ožujskog.

Andreja me gleda, vrti glavom – vidim da baš i nije zadovoljna mojim prispodobama. Njoj je jasno da se u tim pečenjarnicama osjećam kao kod kuće, jer sam iz Bosne, ali pita kako to da ne spominjem neke ovdašnje domaće specijalitete. A koje, pitam ja nju?

Recept iz Štajarske

Reci mi što je to posebno, da se lako priprema i da nas podsjeća na Pohorje, na ovaj dio Slovenije – Štajersku. Rado ću to kušati i vjerno prenijeti čitateljstvu Danas.hr-a.

Andreja dugo razmišlja, a kad sam već posumnjao u njezine kulinarske vještine s kojima se ponekad hvalila, s olakšanjem progovara.

Pohorski lonac i pohorski omlet

I tako, vjerni sljedbenici slova, riječi i djela Katarine Hrnjkaš Dimitrijević i mene, za danas vam nudimo pohorski lonac i pohorski omlet.

Istina je da ova jela nisu iz Grgić kuhinje, ali prvom zgodom pripremit ćemo ih i kod nas, uz neizostavni dodatak moje supruge Mirjane.

A tada će to imati Zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla – oznaku koja označava proizvod koji je svojom kvalitetom i ugledom povezan s regijom u kojoj se odvijala barem jedna faza proizvodnje. Bit će to oznaka IZ GRGIĆ KUHINJE!

I nema straha od međunarodne arbitraže kao što je bilo s Teranom ili nekim drugim našim/njihovim proizvodom. A ako baš bude stani/pani, recepturu ćemo zaštititi u mome rodnom selu Jošava, u Bosanskoj Posavini.

A znak na oznaci zaštite može biti rijeka – dvije su mi blizu – s prekriženom čakijom i vilicom.

Pohorje je već tridesetih godina 20. stoljeća postalo turistički atraktivno i izgrađeni su brojni planinarski domovi.

Danas je Pohorje najpoznatije po zimskim sportsko-rekreacijskim centrima, a ljeti po planinarenju i biciklizmu.

Recepti iz planinarskih domova

Nakon Drugog svjetskog rata planinske kolibe bile su iznimno popularna izletišta u kojima se uživalo u prirodi i gastronomiji. Iz tog razdoblja potječu i najpoznatiji pohorski kulinarski specijaliteti koji vuku svoje korijene iz radnih planinarskih domova: pohorski lonac i pohorski omlet.

Danas postoje mnoge varijante Pohorskog lonca, kao i bosanskog, a mnoge dopuštaju različite kombinacije sezonskog povrća i mesa, no izvorna varijanta Pohorskog lonca ima strogo definiranu recepturu.

Jelo se priprema za veću družinu, a naša je preporuka da ga pripremite za neku feštu, npr. za Vincekovo, kada se okupi desetak odraslih vinopija.

Za pripremu za desetak gostiju potrebno vam je:

240 g teletine

360 g svinjske lopatice

360 g purećeg filea

600 g krumpira

300 g luka

150 g hamburgera

30 g suhih gljiva u prahu

420 g vrganja

90 g lisičarki

0,6 dl octa

360 g heljdine kaše kuhane u jušnom temeljcu

papar, sol, mažuran, lovorov list, majčina dušica, origano, svježi peršin, češnjak, ulje, brašno i voda.

Postupak:

Priprema je jednostavna, iako ima mnogo sastojaka. Iako dajemo količine, nemojte bolovati od vaganja – vi već znate "od oka".

Heljdinu kašu skuhajte u temeljcu i procijedite, a vodu sačuvajte za zalijevanje.

Foto: Marko Jurinec/Pixsell Heljdinu kašu skuhajte u temeljcu i procijedite

Ogulite luk i krumpir. Luk nasjeckajte, a krumpir narežite na komadiće. Meso i slaninu narežite na komade ili trakice. U kotlić/lonac dodajte malo ulja i popržite luk. Na lagano poprženi luk dodajte svinjetinu, teletinu i puretinu, kratko popržite pa dodajte začine i preostale sastojke.

Smjesu prelijte s oko 4 l tekućine, pustite da se kuha i zgusne, uz često miješanje. Po potrebi jelo zgusnite dodatkom brašna.

Natjecanje u pripremi gulaša

Na kraju dodajte svježe nasjeckani peršin i ocat te dobro promiješajte. Uz pohorski lonac tradicionalno se poslužuje crni kruh ili kruh s lukom – tako se čuvaju pravi okusi.

Već više od desetljeća na Rogli se krajem srpnja ili početkom kolovoza održava natjecanje u pripremi ovog poznatog gulaša po izvornom receptu. Posljednjih godina dio novca od prodaje jela na natjecanju odlazi u fond "Darinka", osnovan u spomen na pokojnu kuharicu, a namijenjen školovanju mladih kuhara.

Foto: Shutterstock

Recept za pahorski omlet

Pohorski omlet nastao je pedesetih godina prošlog stoljeća, u Domu željezničara na Pohorju, a priča se da je "otac" omleta Vili Rečič.

Za omlet vam treba:

3 jaja

3 žlice šećera

3 žlice pšeničnog brašna

3 žlice pekmeza od brusnica s cijelim bobicama

mentol liker

slatko vrhnje

Pećnicu zagrijte na 220 °C. Veću tepsiju namažite maslacem i lagano pospite brašnom. Odvojite žumanjke i bjelanjke, u žumanjke dodajte šećer i miksajte dok ne postanu pjenasti. Istucite bjelanjke dok se ne stvori čvrst snijeg.

Foto: Shutterstock

U umućene žumanjke prvo umiješajte dvije žlice snijega od bjelanjaka, zatim dodajte brašno i umiješajte ručnom pjenjačom. Na kraju lagano umiješajte ostatak snijega.

Tijesto izlijte u pripremljenu tepsiju i pecite 12 minuta. Umutite slatko vrhnje. Pečeni omlet premažite pekmezom, preklopite, prelijte likerom i ukrasite šlagom.

Foto: Shutterstock

Festival pohorskog omleta već je dvaput organiziran u hotelu Tisa na Hočkom Pohorju. Cilj festivala je zaštita tradicionalnog pohorskog omleta koji je izvrstan desert i čija priprema traje oko 20 minuta. Omlet je u postupku nacionalne zaštite.

Foto: Shutterstock

Na kraju – lijepo se provedite ovih dana, jer uskoro dolazi nešto i iz drugih nacionalnih kuhinja. Ako su ćevapi i burek postali „naši“, zašto ne bi i neko jelo iz Njemačke? Posebno ono što su prihvatili naši koji su se, ne svojom voljom, ondje uputili – „samo na kratko“, koje traje već nekoliko desetljeća i nekoliko generacija.

A možda dođe i neko iznenađenje.

