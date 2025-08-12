Oni najhrabriji na Bundeku: Nije Jadran niti Copacabana, ali je osvježenje

Zagrebački Bundek poslužio je nekolicini Zagrepčana da pronađu osvježenje u vrućem kolovozu. Iako temperature nisu dostigle one koje trenutačno muče one u primorju, također je vrlo vruće.

Omiljena zagrebačka šetnica, u čije jezero rijetki ulaze, ipak je pružila koliko toliko osvježenja. Neki su se kupali, neki sunčali, neki samo prošetali.

Najgore tek slijedi

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje te je od srijede 13. do subote 16. kolovoza proglasio crveni meteoalarm, opasnost od iznimno opasnog vremena za riječku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju.

DHMZ je prethodno za te regije izdao crveni meteoalarm od ponedjeljka do četvrtka, a danas ga je produžio do subote, 16. kolovoza. Također, za subotu 16. kolovoza DHMZ je izdao narančasti meteoalarm, koji znači da je vrijeme opasno, za gospićku regiju.