DHMZ produžio crveni alarm za četiri hrvatske regije

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje te je od srijede 13. do subote 16. kolovoza proglasio crveni meteoalarm, opasnost od iznimno opasnog vremena za riječku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju.

DHMZ je prethodno za te regije izdao crveni meteoalarm od ponedjeljka do četvrtka, a danas ga je produžio do subote, 16. kolovoza. Također, za subotu 16. kolovoza DHMZ je izdao narančasti meteoalarm, koji znači da je vrijeme opasno, za gospićku regiju.

Prognoza za utorak i srijedu

Prognoza DHMZ-a za danas, 12. kolovoza, glasi - sunčano i vruće, na Jadranu i vrlo vruće. U Dalmaciji povremeno umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita mjestimice s olujnim udarima, prijepodne će slabjeti i u Dalmaciji prolazno okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 29 do 33, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 34 i 39 °C.

Za sutra, 13. kolovoza, DHMZ najavljuje sunčano i vruće, na Jadranu i vrlo vruće. U Dalmaciji prolazno umjerena naoblaka. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita u noći i ujutro s jakim udarima, danju mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka zraka uglavnom od 14 do 19 °C, a na Jadranu od 24 do 28 °C. Najviša dnevna većinom od 30 do 34 °C, a na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije između 34 i 38 °C.

Preventivne mjere

U DHMZ-u upozoravaju da visoke temperature mogu uzrokovati zdravstvene tegobe, osobito kod osjetljivih skupina poput male djece, starijih osoba, kroničnih bolesnika te ljudi koji rade na otvorenom. Naglašavaju kako pravovremene preventivne mjere mogu znatno smanjiti rizik, a na svojim internetskim stranicama objavili su i preporuke kako se zaštititi.

Građanima se savjetuje rashladiti dom, kloniti se vrućine, rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, te pomoći drugima, posebno ranjivim skupinama. Osobama s kroničnim bolestima ili onima koje uzimaju više lijekova preporučuje se konzultirati liječnika.

Ako se pojave vrtoglavica, slabost, tjeskoba, jaka žeđ ili glavobolja, potrebno je odmah otići u hladniji prostor, izmjeriti tjelesnu temperaturu i nadoknaditi tekućinu vodom ili voćnim sokom. U slučaju bolnih grčeva, koji se često javljaju nakon rada ili vježbe po vrućem vremenu, preporučuje se unos tekućine s elektrolitima, a ako grčevi potraju dulje od jednog sata – potražiti medicinsku pomoć. Kod drugih zdravstvenih tegoba ili njihovog duljeg trajanja, savjetuje se konzultacija s liječnikom.

POGLEDAJTE VIDEO: Zadar oborio rekord: Izmjereno 39,5 stupnjeva