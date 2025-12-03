Procurili detalji o muškarcu kojeg je mlatio policajac: Pazite što su mu pronašli

Društvenim mrežama u srijedu se proširila snimka iz Trilja na kojoj se vidi kako policajci liscama vezanog muškarca ubacuju u policijski kombi, a potom ga jedan od njih udara šakama.

Portal Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje da je riječ o muškarcu koji se dovodi u vezu s kaznenim djelom krađe iz 2019. godine. Policija ga je tražila po nalogu Županijskog državnog odvjetništva te su ga trebali dovesti na ispitivanje.

Našli mu tri noža

Policijska patrola pristupila mu je nakon što su ga primijetili blizu jednog lokala u Trilju. Odmah ih je počeo vrijeđati i pružati otpor. Izbio je obračun te da je jedan policajac pao na pod i lakše ozlijedio koljeno.

Muškarca su ipak uspjeli svladati uz pomoć jednog građanina. Slobodna Dalmacija također doznaje da muškarac navodno ima ozbiljnije psihičke probleme. Nakon što je uhićen, policajci su kod njega pronašli tri noža. Trenutačno se nalazi na kriminalističkoj obradi.

Oglasila se policija

Podsjetimo, na snimci se vidi kako dvojica policajaca uvode lisicama vezanog muškarca u policijski kombi. Jedan od njih potom ga kreće mlatiti šakama dok kolega i kolegica zatvaraju vrata marice.

O snimci se oglasila i Policijska uprava splitsko-dalmatinska. "Policijski službenici Policijske postaje Sinj postupali su po nalogu Županijskog državnog odvjetništva radi dovođenja okrivljenika, kojom prilikom je navedeni najprije verbalno, a potom i fizički napao policijskog službenika", navodi policija.

"Nakon napada policijski službenik je nad osobom uporabio sredstva prisile – tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. Prilikom privođenja osobe došlo je do događaja sa snimke", nastavlja policija.

"O snimci smo obavijestili državno odvjetništvo i provodimo kriminalističko istraživanje. Privedena osoba nema vidljivih ozljeda, ali je s obzirom na okolnosti odvedena na liječnički pregled. Nakon kriminalističkog istraživanja, o utvrđenim činjenicama obavijestit ćemo nadležno državno odvjetništvo i provesti postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskog službenika", dodaje policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija na nogama zbog ilegalne pirotehnike u Hrvatskoj: 'Ovo da vam eksplodira - vi ste mrtvi'