Policajac u Trilju šakama tukao muškarca u marici: Objavljena snimka, kolege zatvorile vrata

Policija je u srijedu intervenirala u Trilju, a ubrzo se proširila snimka koja prikazuje kako policajac šakama udara uhićenog muškarca.

Snimku koja traje osam sekundi objavio je portal Slobodna Dalmacija. Na njoj se vidi kako dvojica policajaca uvode lisicama vezanog muškarca u policijski kombi. Snimku pogledajte OVDJE.

Jedan od njih potom ga kreće mlatiti šakama dok kolega i kolegica zatvaraju vrata marice.

Odgovor policije

O snimci se očitovala i Policijska uprava splitsko-dalmatinska. "Policijski službenici Policijske postaje Sinj postupali su po nalogu Županijskog državnog odvjetništva radi dovođenja okrivljenika, kojom prilikom je navedeni najprije verbalno, a potom i fizički napao policijskog službenika", navodi policija.

"Nakon napada policijski službenik je nad osobom uporabio sredstva prisile – tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. Prilikom privođenja osobe došlo je do događaja sa snimke", nastavlja policija.

"O snimci smo obavijestili državno odvjetništvo i provodimo kriminalističko istraživanje. Privedena osoba nema vidljivih ozljeda, ali je s obzirom na okolnosti odvedena na liječnički pregled. Nakon kriminalističkog istraživanja, o utvrđenim činjenicama obavijestit ćemo nadležno državno odvjetništvo i provesti postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskog službenika", dodaje policija.

