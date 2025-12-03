FREEMAIL
Sudar u Osijeku: Tri osobe teško ozlijeđene, čekaju operaciju. 'Dva su se sudarila, a treći...'

Foto: Pixsell/dubravka Petric/sib.hr

Dojavu o prometnoj nesreći policija je zaprimila oko 7,20 sati, a sve okolnosti i uzroci prometne nesreće utvrdit će se očevidom

3.12.2025.
14:17
Tesa KatalinićHina
Pixsell/dubravka Petric/sib.hr
Osječki Klinički bolnički centar (KBC) zaprimio je tri teško ozlijeđene osobe nastradale u sudaru tri vozila, koji se u srijedu ujutro dogodio u Vukovarskoj ulici u Osijeku, izvijestilo je u srijedu Ravnateljstvo KBC-a.

U Objedinjeni hitni bolnički prijem zaprimljene su tri osobe s teškim tjelesnim ozljedama pa slijedi njihovo daljnje kirurško zbrinjavanje, ističe Ravnateljstvo.

Dojavu o prometnoj nesreći policija je zaprimila oko 7.20 sati, a sve okolnosti i uzroci prometne nesreće utvrdit će se očevidom, izvijestila je osječko-baranjska Policijska uprava.

Vatrogasci izvlačili unesrećene 

Podsjetimo, na mjesto događaja su odmah su stigli policija, hitna pomoć i vatrogasci koji su izvukli unesrećene iz automobila. 

"Dva automobila su se sudarila, a treći je, reći ćemo, kolateralna žrtva ove prometne nesreće", rekao je voditelj smjene JVP Osijek, Alen Šafran.

S pomoću hidrauličnih škara izvadili su žensku osobu iz jednoga automobila te su s djelatnicima Hitne pomoći ozlijeđenu stavili na tzv. spinalnu dasku. Prevezena je u bolnicu.

"U drugom automobilu muškarcu su ozlijeđene noge, a žena je bila u teškome šoku. Također smo djelatnicima Hitne medicinske pomoći pomogli smjestiti ga na spinalnu dasku", kaže Šafran.

Na trećem vozilu stradala je karoserija s desne strane, a sreća je što je vozačica bila u dobrome stanju i nije tražila liječničku pomoć.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

Kbc OsijekPrometna NesrećaTeške Ozljede
