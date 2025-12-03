FREEMAIL
TEŠKA NESREĆA /

Sudar tri automobila u Osijeku, vatrogasci izvlače ljude! Dijelovi vozila razbacani po cesti

Foto: Čitatelj Sib-a

Promet je na tom dijelu ceste trenutačno u potpunosti obustavljen

3.12.2025.
8:43
danas.hr
Čitatelj Sib-a
Teška prometna nesreća jutros poslije sedam sati dogodila se u Vukovarskoj ulici u Osijeku. U sudaru su sudjelovala tri osobna automobila, piše SiB.

Prema fotografijama čitatelja SiB vidi se da je blokirano cijelo raskrižje, a od siline udarca razbijeni dijelovi automobila rasuti su po cijelom kolniku. 

Foto: Čitatelj Sib-a
Foto: Čitatelj Sib-a

Na mjesto događaja odmah su stigli policija, hitna pomoć ali i vatrogasci koji izvlače ljude iz automobila. U tijeku je policijski očevid koji će utvrditi kako je do nesreće i došlo. 

Promet je na tom dijelu ceste trenutačno u potpunosti obustavljen. Vozačima se savjetuje da koriste obilazne pravce dok traje očevid i uklanjanje vozila, piše SiB.

