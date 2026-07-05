Novi CRO Demoskop otkriva je li Hajdaševa kampanja o 'Plenkovićevoj inflaciji' urodila plodom

RTL Danas u suradnji s Promocijom plus ekskluzivno donosi CRO Demoskop za srpanj.

Istraživanje pokazuje da je HDZ i dalje na vrhu ljestvice s velikom prednosti ispred SDP-a i ostatka opozicije. Možemo, pak, čvrsto drži treće mjesto ispred Mosta, Drito i DP-a.

Na listi pozitivaca i negativaca i dalje su dva čelna čovjeka zemlje. Jedina razlika je što je najpozitivniji - Zoran Milanović dok je premijer na drugom mjestu. Na listi negativaca, prvo mjesto drži Andrej Plenković, a predsjednik je iza njega.

Na treće mjesto te liste vratilo se poznato ime koje je prošli mjesec "izgurao" Ivan Penava.

U RTL-u Danas u 19 sati pogledajte je li Hrvatima bilo bitnije Svjetsko prvenstvo u nogometu i toplinski val od inflacije te je li i koliko Hajdaševa kampanja o 'Plenkovićevoj inflaciji' urodila plodom.

Cijeli CRO Demoskop ekskluzivno donosimo u RTL-u Danas u 19 sati.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima ekskluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.