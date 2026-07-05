Novi CRO Demoskop otkriva je li SP uspio skrenuti Hrvatima misli s politike i inflacije

U 19 sati u RTL-u Danas ekskluzivno pogledajte nove rezultate CRO Demoskopa za protekli mjesec koje je za RTL provela agencija Promocija Plus. Redovno je to mjesečno istraživanje stranačkih preferencija, percepcije političara i odabranih političkih tema.

Prošlomjesečno istraživanje pokazalo je da je HDZ relativni pobjednik s podrškom od 27,3 posto. Na drugom mjestu bio je SDP s 22 posto dok je Možemo! s kojim je SDP polovicom svibnja najavio zajednički izlazak na iduće parlamentarne izbore - bio na 12 posto. Najpozitivniji političari prema istraživanju bili su Zoran Milanović, zatim Andrej Plenković pa zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Ispitanici su na pitanje: "Koji je hrvatski političar za vas osobno najnegativniji u zemlji", odgovorili ovako: 33 posto bilo je za premijera, 11 posto za predsjednika, a na neslavni tron uspeo se i šef DP-a Ivan Penava koji je s trećeg mjesta negativaca istisnuo Tomislava Tomaševića koji se našao na 4. mjestu.

Goruće teme bile su ubojstvo maturanta u Drnišu koje je potreslo Hrvatsku i potaknulo promjene u pravosudnom sustavu, zatim jedna od najviših inflacija u Eurozoni, kriminal u sportskim savezima, rat na Bliskom istoku i mjere protiv inflacije koje je Vlada predstavila krajem mjeseca.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Istraživački projekt CRO Demoskop agencija Promocija plus provodi redovito od siječnja 2004. g.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima ekskluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.