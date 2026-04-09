Nijemci se raspisali o novostima koje ih čekaju u Hrvatskoj: Evo na što trebaju paziti

Njemački mediji raspisali su se o novostima koje će dočekati turiste na hrvatskim autocestama ovoga ljeta - digitalnom free-flow sustavu naplate cestarine zahvaljujući kojemu bi trebali reći zbogom gužvama na naplatnim kućicama.

Novi sustav automatske naplate na autocestama, koji će se postupno uvoditi do jeseni, trebao bi smanjiti gužve što će putovanja u ljetnim mjesecima učiniti bržima, a početak godišnjeg odmora manje stresnim.

"Ljeto u Hrvatskoj san je mnogih njemačkih turista, s kristalno čistim morem, slikovitim obalnim gradovima i mediteranskim štihom. Ali prije nego što krene opuštanje, često slijedi ritual koji iscrpljuje živce: čekanje na naplatnim kućicama. Pogotovo tijekom vrhunca turističke sezone, ulazi na autocestu pretvaraju se u beskrajne prometne gužve – a početak odmora postaje prava muka. Hrvatska je stoga pokrenula temeljnu reformu", piše portal inFranken.de.

Njemački medij navodi u svom tekstu kako se do kraja ljetne sezone planira uklanjanje postojećih rampi, naplatnih kućica i papirnatih karata. Njih će zamijeniti free-flow sustav bez zaustavljanja. Cestarina će se digitalno evidentirati preko registracijskih oznaka ili uređaja za naplatu, a plaćati automatski.

Zbogom gužvama

Portal u tekstu s naslovom "Zbogom, prometne gužve? Popularna turistička destinacija uvodi novi sustav naplate cestarine" čitateljima pojašnjava da će umjesto klasičnih naplatnih postaja, vozila identificirati pomoću kamera i senzora.

"Novi sustav temelji se na kombinaciji automatskog prepoznavanja registarskih pločica i opcionalnih naplatnih kućica. To bi trebalo znatno olakšati proces: umjesto zaustavljanja na naplatnoj postaji, putovanje se automatski bilježi, a cestarina se obrađuje u pozadini", navodi se u tekstu.

Pojašnjavaju kako će se sustav i dalje temeljiti na udaljenosti - umjesto vinjete koje su ograničene na vrijeme, u hrvatskom sustavu se cestarina plaća prema prijeđenim kilometrima dionice.

Ovdje upozoravaju kako plaćanje gotovine odlazi u povijest, te da će se plaćanje uglavnom odvijati preko aplikacije ili kartice.

"Oni koji ne žele biti automatski registrirani putem registarske pločice ili kutije moraju se registrirati unaprijed kako bi izbjegli dodatne troškove", napominju.

Kao okvirnu smjernicu cijene navode iznos od oko osam do deset centi po kilometru vožnje, ovisno o ruti i kategoriji vozila.

Savjeti vozačima

Vozačima savjetuju da prije odlaska na put, učine neke pripremne korake - preregistriraju svoje registracije online i odaberu način plaćanja. Kamere će odraditi svoje tijekom vožnje, a naplata se vrši naknadno.

"Prethodna registracija registarske pločice: praktično za rijetka putovanja ili promjenu vozila. Naplatna kutija (ENC/uređaj u vozilu): praktična za česta putovanja ili više vozila", savjetuju Nijemcima.

Upozoravaju da neplaćanje ili neispravno evidentiranje cestarina može rezultirati kaznama, a apeliraju na vozače da poštuju ograničenja brzine koja mogu varirati ovisno o skupinama vozila.

"U konačnici, ono što je važno jest samo odredište: Hrvatska impresionira ne samo modernim inovacijama poput digitalnog sustava naplate cestarine, već i svojim krajolicima i raznolikim regijama. Od poznatih mjesta poput Zagreba do otoka i prirodnih odredišta, raznolikost je ogromna – i upravo to čini odmor ovdje tako posebnim", zaključuje njemački portal.

