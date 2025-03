Građani sasuli paljbu po Bačićevom kućnom redu: 'Ovo je van zdravoj pameti'

Pravilnik o kućnom redu u zgradama kojeg potpisuje ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, izazvao je već u prvim danima otkako je pušten u javno savjetovanje, brojne reakcije građana.

Pravilnik je općeg je karaktera, sadrži svega 24 članka koji propisuju pravila koja se odnose na korištenje zajedničkih prostora u zgradi, dopuštenu razinu buke u korištenju posebnih dijelova zgrade, sprječavanje skupljanja otpada u posebnim dijelovima zgrade, satnicu kućnog mira, kao i odstupanja u iznimnim slučajevima, obveze vlasnika stanova koji iznajmljuju svoje stanove.

Spremni za jednogodišnju feštu?

Najviše primjedbi građana stiglo je na članak koji se odnosi na sprječavanje buke, a njime je propisano "korisnici ne smiju vikom, glasnom glazbom, kućnim radovima ili na neki drugi način stvarati ili omogućiti stvaranje neprimjerene buke ili narušavati red i mir u zgradi.

Posebno ne smiju poduzimati radnje koje remete kućni red i mir radnim danom u razdoblju od 15 do 17 sati te od 22 do 7 sati, a neradnim danom odnosno vikendom i blagdanom od 13 do 17 sati te od 22 do 9 sati".

Zadnji stavak je poprilično konfuzan. Naime, kaže da "korisnici mogu prilikom održavanja jednogodišnjih proslava, postupiti drugačije, ako najave proslavu dva dana prije njezina održavanja i ako proslava ne traje duže od ponoći". Pretpostavljamo da je Zakonodavac mislio na proslave koje se mogu održavati jednom godišnje.

Foto: esavjetovanje.gov.hr

'Vešmašina' ili štemanje zida nije isto

Dio građana apelira da se prije svega treba definirati buka, jer nije isto buka 'vešmašine', usisavača ili štemanja zidova. Također, stvaranje buke građevinskim radovima treba definirati odnosno zabraniti nedjeljom, blagdanom i praznikom kako bi se zaštitio život drugih stanara.

"Neki stanari ne žele uzimati godišnji i rade građevinske radove, tipa rušenje zidova, vikendom i blagdanima. Tko hoće farbati na Božić neka to tako radi, ali štemanje nije prihvatljivo, zato je važno da se razina buka definira, a bučnost sankcionira", navodi se. Traže i da se lavež pasa definira kao buka unutar stambene zgrade, jer "dugotrajnoj izloženosti smeta odmoru i zdravlju". Građani su prigovarali i na odredbe koje se odnose na proslave.

"Zakonodavac je očito vrlo razigran i očito brine o veselju stanara zgrade pa piše o proslavama, a potpuno je zanemario potrebu izvođenja građevinskih radova i popravaka na stanu, pogotovo zanemarujući izvanredne situacije kao i radno vrijeme građevinara i obrtnika koji često rade od 8 do 16 ako ih uopće uspiješ dobiti u redovito radno vrijeme", jedan je od komentara u javnom savjetovanju.

Što je s lokalima u sklopu stambenih zgrada?

Postavlja se i pitanja stambenih zgrada koje imaju i lokale, kafiće, noćne klubove. Kako će se to regulirati? Što je s terasama od kafića koje su postavljene uz zgradu, ljudima ispod stanova i na kojima je bučno do jutarnjih sati?

"Potrebno je definirati da li se pravilnik odnosi i na poslovne subjekte u zgradama, konkretno na ugostiteljske objekte u stambenim zgradama. Znači li to da isti trebaju uskladiti svoje radno vrijeme s kućnim redom tj. s vremenom predviđenim za dnevni i noćni odmor. Bilo bi apsurdno ako to nije tako jer bi to značilo da isti koji se nalaze na udaljenosti od svega pet metara od prozora naših spavaćih soba mogu nesmetano raditi i stvarati buku u vrijeme predviđeno za odmor, kao što je sada u praksi. Konkretno ispod prozora moje spavaće sobe na udaljenost pet metara su regularno postavljeni ugostiteljski stolovi bez ikakve zvučne ili vizualne zaštite s radnim vremenom od 6 do 24 sati", jedan je od komentara.

Zajednički prostori

Dio zahtjeva građana odnosi se na hodnike, s kojih treba izbaciti kao moguće mjesto za držanje bicikala te da na zajednička stubišta, kućne veže, prolaze i zajedničke hodnike ne smije se ostavljati ništa. U zajedničkim prostorima trebalo bi zabraniti postavljanje bilo kakvih pojedinačnih nadzornih uređaja, a koji su u funkciji i pod nadzorom pojedinih korisnika.

Navode da je potrebno navesti da se u zajedničkim prostorima ne smije ostavljati namještaj, smeće, sušiti veš i slično, ako prostor nije napravljen kao posebna prostorija i isključivo namijenjena za takve stvari.

Traže i poseban stavak koji bi zabranjivao punjenje električnih automobila u garažama koje imaju zajedničko brojilo u stambenoj zgradi i nisu predviđeni za takve radnje.

Nema roštiljanja ni hranjenja divljih životinja?

Građani apeliraju da se propiše da vlasnici terasa i dvorišta u prizemljima zgrada ne bi smjeli ložiti vatru za roštilj jer "tako sav dim ulazi u gornje stanove". Kao zamjena, navode, postoje električni ili plinski roštilji, ali je u zgradama potrebno apsolutno zabraniti uporabu roštilja na drveni ugljen.

Postojeće rješenje koje je izazvalo podosta reakcije je i da 'korisnici' ne smiju prolijevati tekućine, isprašivati posteljinu, tepihe ili krpe kroz balkon. Pitaju se na koji drugi način stanari mogu s kuhinjske krpe ili stolnjaka ukloniti sitne mrvice. "Ovo je očito pisao netko tko ne živi u stanu. Isprašivanje posteljine, krpa ili stolnjaka pa to su osnove higijenskih uvjeta života u stanu. Gdje predlažete da stanari prozrače posteljinu, i da otresu male količine prašine? Posteljina se mora redovno prozračivati kako bi se spriječile grinje, a ujedno, ne vidim štetu da se otrese krpa ili stolnjak na vlastitom balkonu. Ovo mi izgleda kao neki uvod u fašističku diktaturu", navodi se.

Upozoravaju i da stanari znaju kruhom hraniti ptice koje onda "u jatima slijeću po balkonima", pa traže da se striktno propiše "zabrana hraniti divlje životinje na balkonima i prozorima".

'Van zdravoj pameti'

Pravilnik propisuje da za vrijeme padalina, vjetra i temperatura nižih od 0 stupnjeva Celzijusa, prozori i vrata zajedničkih dijelova zgrade trebaju biti zatvoreni, na što su građani upozorili da je nedorečeno.

Kažu da je redovno prozračivanja nužno kako bi se spriječio razvoj plijesni, osobito u zimskom periodu. "Velik dio stanova danas ima PVC prozore, koji hermetički zatvaraju prostor i dovode zimi do prekomjernog nakupljanja vlage. Prostor se mora na dnevnoj bazi prozračiti kako bi se spriječila šteta u stanu, a pogotovo šteta za zdravlje ljudi", navodi se.

"Lagani vjetar puše skoro svaki dan, pogotovo u primorskim krajevima. Što to znači, da osobe koje žive u stanovima neće smjeti nikada praktički otvoriti prozor? Ovaj stavak treba brisati jer je nelogičan i neživotan. Zajednički dijelovi zgrade uključuju prozore koji se nalaze na pročelju, tako ulazite u privatnu sferu većine osoba koje žive u zgradi. Što ako u stanu nešto zagori kod kuhanja po zimi?", jedan je od komentara.

Ovo nisu stvarni problemi na terenu

Za nepridržavanje odredbi kućnoga reda stanari mogu dobiti novčanu kaznu od 50 do 500 eura. No, većina građana smatra da se ovim prijedlogom neće ništa postići jer se bave relativno manjim problemom od onoga što je stvarno na terenu.

"Neke zgrade imaju i bolji kućni red od predloženog ali i nije bit u tome nego u problemima kojih se ovaj pravilnik ne može dotaknuti. Primjerice lažno prijavljivanje kada većina pije kavu i onda prijave nekoga jer im se taj ne sviđa. Imamo takvih situacija, a u isto vrijeme ti koji pišu prijave, su oni od kojih dolaze problemi", jedan je od komentara stanara na predloženi pravilnik.

