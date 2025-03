Stiže novi Pravilnik o kućnom redu u zgradama: Kazne su paprene

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Pravilnik o kućnom redu u zgradama u trajanju od 30 dana od 21. ožujka do 20. travnja 2025. godine.

Pravilnik o kućnome redu općeg je karaktera, sadrži 24 članka koji se odnose na pravila korištenja zajedničkih prostora u zgradi. Pravilnikom se propusuje kućni red na način da se određuju dopuštene razine buke i sprječavanje nakupljanja otpada u posebnim dijelovima zgrade, navodi se satnica kućnog reda i mira te odstupanja u iznimnim slučajevima kao i obveze vlasnika stanova koji iznajmljuju svoje stanove.

Jednogodišnja proslava koja traje do ponoći

U Pravilniku piše da se kućni red i mir ne smije remetiti radnim danom od 15 do 17 sati i od 22 do 7 ujutro, vikendom i blagdanom od 13 do 17 i od 22 do 9 sati. Korisnici ne smiju vikom, glasnom glazbom, kućnim radovima ili na neki drugi način stvarati buku ili narušavati red i mir u zgradi.

Stanari mogu imati jednogodišnju proslavu , ali jedino ako se ona najavi dva dana prije održavanja i ako ne traje dulje od ponoći. Za radove u zgradi moraju se obavijestiti susjedi, također dva dana unaprijed, s tim da oni koji dočekuju radnike svojim susjedima moraju reći i vrstu radova te koliko će oni trajati.

Pravilnik propisuje što je i nije dopušteno činiti na lođama, balkonima i terasama (posebnim i zajedničkim dijelovima zgrada), kakve su obaveze suvlasnika radi održavanja vodovodnih i sanitarnih uređaja te koje su obveze vlasnika kućnih ljubimaca.

Haustor oslobođen, a nema ni bacanja opušaka s balkona

Bicikli se neće smjeti ostavljati na hodnicima, stubištima, gdje mogu blokirati prolaz, već će biti na mjestima gdje nikome ne smetaju. Ako se cvijeće ili drugo bilje drži na balkonu, mora biti u posudama koje su osigurane od pada i zadržavaju vodu da prilikom zalijevanja ne bi oštetila prozore, pročelje, fasadu zgrade. Također nije dopušteno bacanje bilo čega kroz prozore, vrata ili s balkona.

Znači kroz prozore, vrata, balkone i lođe zgrade ne smiju se prolijevati tekućine, isprašivati posteljina, tepisi ili krpe te bacati predmeti, opušci i slično zato što "vrata, prozori, odnosno kapci koji se otvaraju prema javnoj prometnoj površini ne smiju položajem ometati prolaznike".

Dozvoljeno je držanje dječjih invalidskih kolica u zajedničkim prostorijama koja također ne smiju ometati slobodan prolaz. Stubišta, prolazi i zajednički hodnici moraju biti osvijetljeni, a u podrumu je zabranjeno držati lako zapaljive stvari i tekućine.

Novčana kazna za nepridržavanje

Svaki stanar dužan je brinuti da su vrata zgrade stalno zatvorena i zaključana te trebaju održavati čistoću stubišta, hodnika i zajedničkih dijelova. Dužni su organizirati čišćenje snijega i leda s krovova i pločnika te spriječiti nastanak štete drugim korisnicima zgrade.

Za nepridržavanje odredbi kućnoga reda stanari mogu dobiti novčanu kaznu od 50 do 500 eura.

