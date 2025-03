Vatrogasci iz vode spašavali osobu i vozilo: Najteže je Đurđenovcu, veliki broj objekata poplavljen

Vodostaji Korane i Kupe na karlovačkom području od jutros su u laganom opadanju, kao i vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici, pa iako je još uvijek na snazi izvanredno stanje za Koranu u Karlovcu i Unu u Hrvatskoj Kostajnici, većih problema nema, niti se ne očekuju, kažu u Hrvatskim vodama.

"Trenutačno su vodostaji i Kupe i Korane na karlovačkom području u opadanju. Očekujemo da bi vodostaji na području Karlovca mogli pasti do kraja dana za 20 do 30 centimetara, a to znači da slijedi relaksacija stanja na karlovačkom području", izjavio je Hini Tomislav Novosel iz Glavnog centra obrane od poplava Hrvatskih voda.

Novosel očekuje u drugom dijelu dana ukidanje izvanrednog stanja za Koranu u Karlovcu.

Izvanredno stanje u Hrvatskoj Kostajnici

Još uvijek je izvanredno stanje na Uni u Hrvatskoj Kostajnici, ali od jutros je vodostaj u laganom opadanju. Vodostaj Une se sinoć u 21 sat zaustavio na plus 485 centimetara, što je šesti po veličini vodostaj Une u povijesti od 1900. do danas, istaknuo je Novosel.

Kaže da danas do kraja dana očekuju lagano opadanje vodostaja Une u Hrvatskoj Kostajnici, za 20 do 30 centimetara. "Slijede dakle bolji sati i dani i za Hrvatsku Kostajnicu i za karlovačko područje", poručio je Novosel iz Glavnog centra obrane od poplava.

Kaže da će se vodeni val Kupe u narednim danima širiti prema Petrinji i Sisku, ali da se niti na tom području ne očekuju nikakve značajnije ugroze, kao niti na donjem toku Save od Jasenovca do Županje.

Više od tisuću vatrogasaca na terenu

Zbog velike količine padalina i jakog vjetra vatrogasci na području nekoliko županija bilježe povećan broj tehničkih intervencija, do sada je više od tisuću vatrogasaca kumulativno angažirano u obrani od poplava.

U protekla 24 sata vatrogasci su na poplavljenim područjima imali 110 intervencija u kojima je kumulativno sudjelovao 401 vatrogasac, a u jednoj od intervencija iz vode su spašavali osobu i vozilo, izvijestila je u nedjelju Hrvatska vatrogasna zajednica.

Najviše vatrogasaca bilo je angažirano u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji u kojima obilna kiša, koja je počela padati u četvrtak, i dalje stvara probleme. U jednoj od intervencija u Požeško-slavonskoj županiji, vatrogasci su spašavali osobu i vozilo iz vode.

Najdramatičnije u Đurđenovcu

U Osječko-baranjskoj županiji najteže je stanje u Općini Đurđenovac gdje je veliki broj objekata poplavljen te se iz njih ispumpava voda. "U Đurđenovcu su vatrogasci mjesne Vatrogasne zajednice ispumpavali vodu u zgradi koja ima zajednički podrum za više kućnih ulaza, a zbog instalacija koje se nalaze u njoj kako bi djelatnici HEP-a pustili električnu energiju u zgradu“, kazao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije Zoran Pakšec.

U ostalim intervencijama, ispumpavali su vodu iz podruma obiteljskih kuća. U okolici Orahovice, gdje su vatrogasci tijekom subote i noći aktivno radili na obrani od poplave i sanaciji poplavljenih područja, poplavljeni su stambeni i gospodarski objekti te prometnice.

„Situacija na poplavljenom području je pod kontrolom i vatrogasci su odradili sve sanacije na koje su izašli, no i dalje ostajemo u pripravnosti te aktivno radimo na obrani od poplave.“, kazao je v.d. zapovjednika Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Robert Teskera.

