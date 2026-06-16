NCVVO o curenju pitanja iz Hrvatskog: Našli su tko je poslao fotografije, poništen im je ispit

Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) u utorak su priopćili da objava fotografija dijela ispita iz Hrvatskog jezika nije mogla nikako utjecati na regularnost provedbe ispita te pojasnili nastalu situaciju i proceduru.

"Dana 15. lipnja kad je pisan ispit iz Hrvatskog jezika nakon 13 sati pojavile su se fotografije na društvenim mrežama (WhatsApp) s pitanjima iz dijela tog ispita. Iste fotografije su stigle u NCVVO putem elektroničke pošte nakon 13.30 sati. Ispit iz Hrvatskog jezika je pisan u vremenu od 9 do 12 sati što znači da objava fotografija dijela ispita nije mogla nikako utjecati na regularnost provedbe ispita", napisali su u priopćenju.

Poništen ispit onima koji su poslali fotografije

Čak i da su fotografije bile objavljene i prije toga svi maturanti su nakon 9 sati pod nadzorom dežurnih nastavnika što onemogućava korištenje mobitela osim u ovom izdvojenom slučaju za kojim je maturant snimio dio ispita, naglasili su iz NCVVO-a.

"Da su fotografije pitanja ispita iz Hrvatskog jezika ili bilo kojeg drugog ispita državne mature objavljene prije pisanja ispita, to bi bio razlog poništavanja ispita, ali na sreću nije", dodali su.

Iz NCVVO-a istaknuli su i da su poduzeli korake utvrđivanja identiteta osoba s čijih mobitela su stigle fotografije i utvrdili da se radi o dvoje kandidata iz dvije različite ustanove.

"Kandidatima koji su poslali fotografije putem društvenih mreža odlukom Centra poništen je ispit koji su pisali, a ravnateljima ustanova u kojima su ti kandidati pisali ispite upućen je zahtjev za očitovanje na nastalu situaciju. Iz navedenih razloga nema potreba poništavati ispit jer on nije ničim kompromitiran", naveli su.

NCVVO apelira da se ne širi panika

Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja rekao je da mu je žao što se od svega toga stvorila nepotrebna senzacija koja je okvalificirana kao "skandal“ na državnoj maturi čime se, kaže, širi psihoza panike i histerije, a time i defetizam kod maturanata "što im u ovom trenutku zasigurno nije potrebno".

Apelirao je na sve da u dva tjedna - dok maturanti pišu sva tri obvezna ispita i važne ispite iz izbornih predmeta zbog čega su u neizbježnom stresu - ne posežu za nepotrebnim senzacionalizmom koji najviše šteti nedužnim maturantima.

Time, kaže Filipović, ne umanjujemo pravo interesa javnosti za provedbu ispita državne mature i opravdanog ukazivanja na propuste koji bi uistinu mogli utjecati na regularnost ispita državne mature.