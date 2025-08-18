Naselje im postalo zvjerinjak, snimio noćni pohod mame i 15 praščića: 'A da vidite jelena!'

Naselje Cernik u općini Čavle ponad Rijeke postao je pravi zvjerinjak - barem ako je suditi prema priči našeg čitatelja Sebastijana Linića (38) koji nam je poslao nevjerojatan video.

Kamerom je usred noći uhvatio obitelj divljih svinja, krmaču i praščiće kako kopaju po žutoj kanti za plastični otpad, očito tražeći nešto fino za jesti.

Foto: Danas.hr/Čitatelj

"Snimio sam to između 2 i 3 ujutro. Prije mjesec dana kad je bila velika suša, dolazile su svaku noć. Nakotile su se i more ih je u posljednje vrijeme", kaže nam i dodaje da su divlje svinje stalno tu, cijelo ljeto, doslovno kraj njegove kuće.

Krmača s 15-ak praščića

"Svaku večer pas me probudi lajanjem. Riječ je o ženki s najmanje 15 praščića.

Idu po cesti, gledam ih, ne znam hoće li napasti ili ne... Sva sreća da na autocesti ima mreža pa ne mogu prošetati i autoputom jer ovo je sad stvarno prešlo svaku mjeru", govori nam Sebastijan. Dodaje da se uvukao strah u mjesto, susjed ima malu djecu i nije mu svejedno: "Divlje svinje nekad preoru kljovama cijeli vrt!"

Kaže, susreti s divljom vrstom svakodnevni su. Svemu kumuje, uvjeren je, i otpad u kojem su našle svojevrstan švedski stol. "Ako ostane konzerva mačje hrane, valjda im zamiriši pa ruju, prevrnu i traže hranu", govori. I onda nastaje kaos. I na snimci koju nam je poslao vidi se kontejner za plastiku koji su prevrnule, sve su njuškicama izrovale.

"I događa se da dođu djelatnici Čistoće jutrom, vide sve prevrnuto i ne žele skupiti otpad. A onda ih čekamo narednih mjesec dana kad ponovno dolaze", govori nam o problemu koji nastaje.

Kapitalac koji brsti jorgovan

No nisu divlje svinje jedine. Dolaze i druge zvijeri i šumske životinje pred Sebastijanov prag. Poslao nam je i sliku jelena i to doslovno kapitalca!

"Ranije sam ga slikao, on je dolazio svaki dan i gledam - brsti lišće jorgovana. Ne boji se, kad me vidi lakim korakom se udalji, navikao se on", smije se Sebastijan.

Kaže, riječ je o predivnom jelenu, kao iz britanskih filmova.

Ima toga još. Redovita gošća je i lisica za koju kaže da se ne plaši i kad joj se približi na pola metra, ne trzne niti kad baci kamen na nju. Za njega je sve to previše, kaže da su se divlje životinje doslovno uselile u njihovo mjesto pa propitkuje rade li lovačke službe svoj posao, evidentira li to netko i primijeti li itko taj problem.

"Uz divlje svinje, jelena i lisice, tu su i srne, kune... Očito lovačko društvo ne radi svoj posao pa su te životinje gladne i žedne. Praktički nam ulaze u dvorište", završava Sebastijan.

Poslali smo upit i nadležnima o tome je li ovaj problem evidentiran i rade li na njegovu rješavanju, kad dobijemo odgovor, objavit ćemo ga.

'Mljackanje' kraj bolnice u Zagrebu

Podsjetimo, ranije smo danas objavili priču našeg čitatelja iz Zagreba koji je sličan susret doživio nedaleko od bolnice KBC Sestre milosrdnice.

"U tri ujutro čuo sam mljackanje, jele su šljive koje su pale sa stabla. Jedu i te koštice pa ih se glasno čulo. Kad sam upalio svjetiljku na mobitelu odmah su pobjegle, ali čim sam ugasio vratile su se", govori nam čitatelj.

