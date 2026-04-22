Najveće zablude oko osiguranja nekretnina: 'Ljudi često ne pročitaju dva ključna dokumenta'

Krenulo je vrijeme roštilja i susjed vam je slučajno zapalio tendu, i to baš u tjednu kad je vaš "mali" glumio Ronalda pa loptom razbio TV.

Postoji li polica osiguranja "za roditeljske živce" ili susjeda koji između okretanja ćevapa s boka na bok nije pazio na sigurnost pa je "progorio" vašu tendu, koju će štetu pokriti koja polica i jesam li na sigurnom ako sam ugovorio "nešto" pa postoji prostor za uvjeravanja osiguranja?

Teška pitanja na koje smo odgovore potražili u sklopu održavanja Tjedna financijske pismenosti tijekom ožujka u organizaciji Ekonomskog fakulteta.

Direktor Službe za obradu šteta neživotnih osiguranja Croatia osiguranja Mladen Mesec odgovorio je na "sto zašto" i pokušao približiti svijet osiguranja. Zanimljivo - iako Hrvati tradicionalno vole imati nekretninu te je 90 posto njih u privatnom vlasništvu, samo je svaka peta osigurana i čini se kako se više brinemo o servisiranju automobila nego o sigurnosti krova nad glavom.

Mnogi ne znaju da imaju pravo na odštetu

Mesec potvrđuje - većina građana policu ugovara samo zbog uvjeta banke za stambeni kredit, nesvjesni da im osiguranje može uštedjeti tisuće eura u svakodnevnim situacijama. Dodaje i ovo - mnogi se nađu u problemu, a da ne znaju da imaju pravo na odštetu, a i mnogo svakodnevnih nezgoda mogu biti pokrivene osiguranjem - samo se trebaju ispravno ugovoriti.

Kaže da je najčešća zabluda da osiguranje nekretnine pokriva i stvari unutra.

"Postoje dvije glavne vrste osiguranja imovine - osiguranje građevinskog dijela (zidovi, podovi, krov) i osiguranje stvari kućanstva (namještaj, tehnika, odjeća, nakit). Ova dva osiguranja ugovaraju se neovisno jedno o drugom. Ako želite potpunu zaštitu, najbolje je ugovoriti oba osiguranja. Tu je i osiguranje od privatne odgovornosti. Ono vas štiti ako vi ili vaši ukućani nehotice nanesete štetu drugima (npr. ako vaša perilica „poplavi“ susjeda)", odgovara Mesec.

Osnovne police ne pokrivaju potres

Iz iskustva navodi i da mnogi misle da osnovna polica osiguranja nekretnina pokriva sve nepogode. No to se ne odnosi na potres koje (koji) je potrebno posebno ugovoriti na osnovnu policu. "Ako živite na trusnom području, svakako provjerite je li potres uključen u vašu policu jer on nije dio standardnog paketa", navodi naš sugovornik.

Dobro je znati i da prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, sve su zgrade u Hrvatskoj dužne biti osigurane (barem od osnovnih rizika poput požara). Pitali smo - ako postoji takvo osiguranje, jesu li osigurani i prozori mog stana te moje stvari?

"Polica zgrade obično pokriva samo zajedničke dijelove (krov, stubište, fasadu, glavne instalacije). Prozori se ponekad smatraju dijelom fasade pa mogu biti pokriveni, ali vaše osobne stvari – poput televizora, laptopa ili garniture – sigurno nisu. Savjetujem da kontaktirate svog predstavnika stanara ili upravitelja zgrade kako biste točno provjerili u kojem je društvu zgrada osigurana i što ta polica konkretno obuhvaća. Za sve unutar vaša četiri zida, najbolje je imati vlastitu policu", daje detalje Mesec.

Prva adresa - predstavnik stanara

Kad se nešto loše ipak dogodi, bitni su koraci.

Na primjer, ako pukne vodovodna cijev u vašem stanu pa nastane šteta na zodvima (zidovima), parketima i ormarima - prvo treba kontaktirati predstavnika stanara i provjeriti policu zgrade. Ona najčešće pokriva štetu na zidovima i podnim oblogama. "Međutim, vaši ormari ili tehnika rjeđe su pokriveni tom policom. Takvu štetu uvijek možete prijaviti temeljem svoje privatne police osiguranja imovine, ako je imate", ističe Mesec.

Ponekad smo za poplavu krivi sami, dobro ponekad i suprug koji je loše peritegnuo (pritegnuo) novu slavinu, i kod traženja odštete Mesec ističe da prvo treba razlikovati poplavi (poplavu) i - izljev vode.

Nema pokrića ako ste loš 'sam svoj majstor'

"Poplava je prodor vode izvana (rijeka, bujica), dok je izljev vode curenje iz instalacija. U ovom primjeru, ako je suprug loše pritegnuo slavinu, to nažalost nije pokriveno. Osiguranje pokriva izljev vode koji je nastao zbog iznenadnog puknuća cijevi, a ne zbog nespretnog rukovanja ili adaptacije", daje odgovor i na ovo pitanje Mesec.

Dodatno - ako cijev pukne to je pokriveno osiguranjem ako se dogodi neočekivano je, ali nećete dobiti odštetu od osiguranja ako cijev pukne zato što se smrznula u objektu koji je dotrajao ili u kojem nitko ne živi. Postoji i ovo - osiguranje će detektirati kako je do štete došlo.

"Često ljudi misle da je sama činjenica da se izljev dogodio dovoljna, no osiguratelj mora utvrditi uzrok. Ipak, ako je šteta opravdana, bolji paketi pokrivaju i troškove traženja puknuća, pa čak i trošak nove slavine"; navodi naš sugovornik.

A sad ono pitanje s početka teksta. Sunce je izmamilo susjeda koji je kao pravi roštilj majstor uspio "zapaliti" vašu tendu. Čije osiguranje plaća odštetu?

Osiguranje od privatne odgovornosti

Mesec odgovara: "Tu nastupa osiguranje od privatne odgovornosti. Ako vam susjed napravi štetu, provjerite ima li ugovorenu odgovornost – tada njegovo osiguranje plaća vama. Ako on nema policu, a njegov je plamen oštetio vašu imovinu, štetu prijavite temeljem svoje police osiguranja imovine (rizik požara). Vaše osiguranje će vam isplatiti štetu, a onda se namiriti od odgovornog susjeda."

Vaš mali Ronaldo koji je loptom razbio TV? Osnovne police imovine takve nezgode ne pokrivaju.

"Ako se šteta dogodi na staklu prozora, vrata ili pregradnih stijena, to će biti isplaćeno temeljem rizika loma stakla po osiguranju imovine, bez obzira na to kako je staklo puklo. Dakle, za prozor ste sigurni, ali za vaš televizor u ovom slučaju niste. Međutim, ako bi takvu štetu vaše dijete učinilo dok ste negdje u gostima, ona bi bila pokrivena po vašem osiguranju od privatne odgovornosti", navodi Mesec.

U razgovoru se osvrće i na nešto što mnogi čuju kod uzimanja stambenog kredita. Tada se čuje izraz „vinkulirajte policu u korist banke“. Što to zapravo znači?

"Iako zvuči komplicirano, vinkulacija je zapravo samo stručni naziv za ustupanje prava na odštetu. Kada kupujete stan na kredit, banka taj stan koristi kao zalog. Kako bi se osigurala da će njezin ulog biti siguran čak i ako se zgrada sruši ili izgori, banka traži da policu osiguranja „vežete“ uz nju. To je vinkulacija", navodi.

Tu ljude često hvata panika jer misle da će svaki euro od odštete ići banci. To nije točno. Dvije su situacije - kod velikih i kod manjih šteta.

Novac za zatvaranje kredita

"Ako se dogodi totalna šteta i u zgradi se više ne može živjeti, novac od osiguranja ide banci kako bi se zatvorio vaš preostali dug po kreditu. Na taj način niste u situaciji da nemate gdje živjeti, a i dalje dugujete stotine tisuća eura. Kod manjih šteta, na primjer ako vam izbije manji požar u kuhinji ili vam pukne cijev, banka u pravilu nije zainteresirana za taj novac. Procedura je takva da banka daje izjavu o suglasnosti (tzv. brisovno očitovanje za štetu) kojom dopušta da osiguravajuća kuća isplati novac izravno vama kako biste mogli sanirati štetu i popraviti stan", otkriva detalje Mesec.

Dakle, vinkulacija je tu kao "osigurač" za banku u ekstremnim slučajevima, dok za svakodnevne popravke novac i dalje služi vama.

Zanimljivo je kako velike nepogode uvijek poguraju zanimanje ljudi za osiguranjem. Iz Croatia osiguranja potvrđuju da su olujni vjetrovi, super-ćelijske oluje, tuča i ostale elementarne nepogode sve češća pojava, a kada se dogode najveća šteta nastaje na imovini. "U Hrvatskoj godišnje u prosjeku plane više od 4000 požara u objektima. S druge strane, svijest o potrebi ugovaranja osiguranja i dalje je niska, a potražnja obično naraste tek kad se dogodi katastrofa. Nakon potresa i oluja znatno poraste broj ugovorenih polica osiguranja imovine, ali to je često kratkoročno. Budući da se vremenski uvjeti mijenjaju i svake godine imamo barem jedan veliki događaj (oluje, tuče), osiguranje bi nam trebalo postati navika, a ne samo reakcija na strah", ističe naš sugovornik.

Opet - je li najveća zabluda to da je cilj osiguravajućeg društva da vas "zakine"?

Čitajte 'Uvjete i Pokrića'

"Ljudi često ne pročitaju dva ključna dokumenta: Uvjete i Pokrića. To nisu "sitna slova", već vaš vodič. Baš kao što pročitate recenzije prije kupnje televizora, pročitajte i što ste ugovorili. Cilj osiguranja je da vam bude financijska podrška kad se dogodi šteta", navodi.

Kada bi morao savjetovati nekog svog, najmilije, kakvu vrstu osiguranja uzeti, Mesec kaže da bi savjetovao da se osigura sva imovina. "Vidimo da su ekstremne nepogode postale redovite. Godišnja polica često košta manje od nekih manjih mjesečnih luksuza, a pruža sigurnost da u slučaju velike štete nećete ostati prepušteni sami sebi. To je ulog u miran san cijele obitelji", zaključuje naš sugovornik.

