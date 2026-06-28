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SRAMOTA U KAŠTELIMA /

Na ovoj plaži nećete uhvatiti jutarnji mir, sve su snimili - pogledajte divljaštvo za volanom

Na ovoj plaži nećete uhvatiti jutarnji mir, sve su snimili - pogledajte divljaštvo za volanom
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Foto: screenshot youtube, portal grada Kaštela

Na snimci se vidi kako vozač oko 7 sati ujutro automobilom zvodi driftanje na području plaže Kamp, svega nekoliko metara od obližnjeg kafića

28.6.2026.
16:41
danas.hr
screenshot youtube, portal grada Kaštela
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Portal grada Kaštela u nedjelju je objavio snimku divljanja vozača pokraj plaže Kamp u Kaštel Gomilici.

"Mirno nedjeljno jutro prekinula je buka automobila i driftanje zabilježeno u gomiličkoj marini pored plaže Kamp. U našu redakciju stigla je snimka vozača koji od ranih jutarnjih sati ‘drifta‘ na javnoj površini, pritom ne vodeći računa o sigurnosti prolaznika i okolini", navode u Kaštelima.

Na poveznici ispod možete vidjeti kako izgleda ranojutarnje divljanje nesavjesnog vozača

Driftanje pokraj kafića

Na snimci se vidi kako vozač u nedjeljno jutro automobilom izvodi driftanje na području plaže Kamp, svega nekoliko metara od obližnjeg kafića. Tijekom vožnje dizala se prašina te stvarala velika buka.

Kazne za ovakvo divljanje na javnim površinama izrazito su visoke, često u tisućama eura. Pitali smo splitsku policiju zna li za incident na plaži u Kaštel Gomilici i što se čini u vezi istoga. Objavit ćemo njihov odgovor kad ga zaprimimo. 

Kastel GomilicaPolicijaDivljanje AutomDriftanjePlaža
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