Gorjelo na Hvaru, kod Splita, u Kaštelima planula trafostanica! Oglasili se vatrogasci

U protekla 24 sata izbili su požari na Hvaru, u splitskom zaleđu, Kaštelima i kod Imotskog, javlja Dalmacija danas.

Najveća intervencija zabilježena je u Slatinama kod crkve Gospe od Prizidnice, gdje je požar otvorenog prostora izbio u poslijepodnevnim satima ponedjeljka.

Na teren su odmah upućene vatrogasne snage s područja Trogira, Okruga, Marine, Segeta Vranjice i Slatina, a kasnije su im se pridružile i dodatne snage iz Kaštela i Splita. U gašenju su sudjelovala ukupno 16 vatrogasnih vozila, vatrogasni brod i 51 vatrogasac, dok su iz zraka pomoć pružala dva kanadera.

Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor, a prema procjenama opožareno je oko 20 hektara trave, makije i niskog raslinja. Tijekom noći na požarištu su ostale dežurne vatrogasne snage kako bi spriječile eventualno ponovno aktiviranje vatre.

Požari na Hvaru, u splitskom zaleđu, Imotskom

Velike napore vatrogasci su ulagali i na otoku Hvaru, gdje je u Svetoj Nedjelji izbio požar otvorenog prostora. Na intervenciji su sudjelovala vatrogasna društva iz Hvara, Staroga Grada i Jelse te interventna dislokacija Jelsa. U jednom trenutku u gašenju je bilo angažirano čak pet kanadera, a na terenu se nalazilo oko 50 vatrogasaca s 15 vozila.

Vatra je zahvatila oko deset hektara borove šume, a požar je lokaliziran jutros oko pet sati.

Požar trave i niskog raslinja zabilježen je i na teško pristupačnom terenu u Brštanovu. U gašenju su sudjelovali vatrogasci iz Klisa i Zagore, a pomoć iz zraka pružio je jedan kanader. Opožarena površina procjenjuje se na oko 2.500 četvornih metara.

Vatrogasci su intervenirali i u Kaštel Štafiliću, gdje je u Resniku planula trafostanica. Požar su ugasili pripadnici DVD-a Kaštela i DVD-a Mladost Kaštel Sućurac, a na mjestu događaja bili su prisutni djelatnici HEP-a i policija.

U Donjem Prološcu vatrogasci JVP-a Imotski gasili su požar otpada i automobilskih guma. Vatra je zahvatila oko 400 četvornih metara, a ugašena je nakon nešto više od dva sata intervencije. Zabilježena je i dojava o požaru otvorenog prostora na području Vrgorca, na teško pristupačnom dijelu brda, gdje je stanje tijekom dana bilo pod nadzorom vatrogasnih snaga.