Nesvakidašnje otkriće na krovu kuće kod Belog Manastira: Policija odmah stigla na teren

Muškarac (59) u četvrtak je tijekom radova na krovu kuće na širem području Belog Manastira pronašao ručnu bombu iz Drugog svjetskog rata.

Na teren je izašao policajac Regionalne jedinice za protueksplozijsku zaštitu Osijek, koji ju je na siguran način izuzeo s mjesta pronalaska.

Manje oružja, manje tragedija

Osječko-baranjska policija podsjeća da akcija "Manje oružja, manje tragedija" još traje i poziva građane koji još u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva da ga policiji prijave bez straha od sankcije.

"Molimo Vas da takva sredstva ne donosite u policijske postaje, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. O namjeri predaje obavijeste nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslat ćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način", istaknuli su iz policije.

Dodaju kako je dragovoljna predaja oružja vremenski neograničena, a više informacija možete dobiti putem besplatne telefonske linije 0800 88 92.