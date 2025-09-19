Zaštitar silovao azilantkinju? Oglasila se policija: 'Proveli smo kriminalističko istraživanje'

Nakon što smo dobili informaciju da je zaštitar u istražnom zatvoru zbog silovanja azilantkinje u zagrebačkom prihvatnom centru Porin, iz PU zagrebačke potvrdili su nam da se provodi kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom.

"Jesi čula za silovanje azilantkinje u centru za prihvat Porin. Navodno je u istražnom zatvoru", rekao je izvor za Danas.hr. Žena je iz Kirgistana, navodno je riječ o zaštitaru kao te da to nije prvi slučaj silovanja.

"Nastavno na Vaš upit obavještavamo Vas da su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv spolne slobode (silovanje) na štetu državljanke trećih zemalja sa statusom tražiteljice međunarodne zaštite u RH.

Policijski službenici su osumnjičenog muškarca predali pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće su podnijeli nadležnom državnom odvjetništvu. Više detalja ne možemo iznositi isključivo zbog zaštite digniteta žrtve te sekundarne viktimizacije.

Policija o kaznenim djelima iz domene seksualnih delikata ne izvješćuje javnost samoinicijativno isključivo iz razloga zaštite dostojanstva žrtve te njene zaštite od sekundarne viktimizacije i stigmatizacije okoline", stoji u izjavi PU zagrebačke za Danas.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija privela pa pustila maloljetnog napadača u Zagrebu: Žrtva još pati od posljedica: