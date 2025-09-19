Buknula afrička svinjska kuga na istoku Hrvatske: Evo što se događa u Baranji

Ministarstvo poljoprivrede izdalo je novo Rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji zbog širenja afričke svinjske kuge. Novi slučajevi potvrđeni su u četvrtak u naseljima Sveti Đurađ, Nemetin, Sokolovac i Vardarac u Osječko-baranjskoj županiji.

Virus afričke svinjske kuge navodno se pojavio na farmi Sokolovac u Baranji, koja se nalazi u sustavu Podravka Agri (nekadašnje Belje). Sokolovac je inače nenaseljeno mjesto u kojem se nalazi samo svinjogojska farma s oko 10.000 grla svinja. Iz Podravka Agrija su za Glas Slavonije tek poručili kako ‘u ovom trenutku mogu reći da se "temeljem rješenja o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji od 18. rujna 2025. svinjogojska farma Sokolovac nalazi u zoni zaštite."

"Sva naša postupanja će kao i do sada biti u skladu s uredbama i mjerama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske i ostalih nadležnih tijela", stoji u priopćenju. I Net.hr je poslao upit Belju, odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.

Zone zaštite

Zone zaštite uvedene su u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Riječ je o zonama koje podrazumijevaju područje oko žarišta bolesti u kojem se provode stroge mjere s ciljem sprečavanja širenja zaraze na zdrave populacije svinja. U toj zoni zabranjeno je premještanje svinja, provodi se kontrola kretanja i posebne biosigurnosne mjere u cilju učinkovitog iskorjenjivanja bolesti.

U Osječko-baranjskoj županiji u zonu zaštite ulaze:

- Sarvaš, Nemetin i Tenja (grad Osijek)

- Bijelo Brdo i Dalj (općina Erdut)

- Lug, Podunavlje i Vardarac (općina Bilje)

- Sveti Đurađ i Podgajci Podravski (općina Donji Miholjac)

- Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac (općina Kneževi Vinogradi)

U Vukovarsko-srijemskoj županiji u zonu zaštite ulaze:

Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze (općina Stari Jankovci)

Vera (općina Trpinja)

