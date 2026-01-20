Ministar upozorio Hrvate: Ne nasjedajte! Ako vam stigne ovakva poruka, evo što vam je činiti

Ministar Davor Božinović poručio je u utorak da policija istražuje nove internetske prijevare u obliku zahtjeva za resetiranjem lozinki na društvenim mrežama, istaknuvši kako je riječ o međunarodnom kriminalu te je pozvao građane da ne otvaraju poruke s nepoznatih brojeva.

"Građane se na prijevaran način navodi da kliknu poveznicu koja ih vodi na lažnu internetsku stranicu nalik originalnoj, gdje se od njih traži unos korisničkih imena i lozinki. Tako počinitelji dolaze do podataka koje potom koriste za daljnje prijevare ili neovlašteni pristup korisničkim računima, uključujući kupnju bonova ili internetsku kupnju“, upozorio je ministar unutarnjih poslova upitan o porastu novih internetskih prijevarama o kojima je izvijestio Centar za sigurniji internet.

Taj je centar upozorio kako je u posljednjih nekoliko dana zabilježen porast phishing prijevara, odnosno lažnih e-mailova prema korisnicima Instagrama koji korisnike obavještavaju o navodnom zahtjevu za resetiranjem lozinke, iako oni sami nisu pokrenuli takvu radnju. Cilj je krađa pristupnih podataka i preuzimanje Instagram računa.

Policija sve istražuje

Božinović je rekao kako prevaranti građanima šalju i SMS poruke ili obavijesti u kojima se sugerira promjena lozinke, najčešće za račune na društvenim mrežama poput Facebooka, Instagrama i Snapchata, ali i na drugim platformama.

Naglasio je kako policija provodi kriminalistička istraživanja, istaknuvši da je riječ o međunarodnom obliku kriminala koji pogađa velik broj država, osobito unutar Europske unije.

"Najbolja obrana od internetskog kriminala svijest je o opasnostima i prevencija. Ako dobijete poruku s nepoznatog broja u kojoj se traži da nešto pošaljete ili promijenite, nemojte klikati na poveznice niti unositi osobne podatke“, poručio je Božinović u Zaprešiću gdje je prisustvovao otvorenju obnovljene zgrade javne namjene.

Upitan o izboru guvernera HNB-a Borisa Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke, Božinović je rekao da ga ta odluka nije iznenadila, istaknuvši da je Hrvatska imala kvalitetnog kandidata te da se mirnim, upornim i stručnim radom, prije svega predsjednika Vlade i nadležnog resora, mogu postići rezultati i na međunarodnoj razini.

Rekao je i da će policija i dalje ostati prisutna u prostoru bivšeg Vjesnika, iako u smanjenom opsegu, jer je ondje i dalje prisutan sigurnosni izazov.

