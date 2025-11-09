Pupovac dao intervju susjedima i komentirao incidente u Zagrebu i Splitu: 'Ne sluti na dobro'

Saborski zastupnik i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac u intervjuu za Radio Sarajevo prokomentirao je nedavne incidente u Splitu i Zagrebu.

Ističe da je na te događaje teško gledati pozitivno. "Ta vrsta manifestiranja netolerancije, iskazivanja govora mržnje i zastrašivanja pa i poticanja na nasilje ne brine samo pripadnike srpske nacionalne manjine, nego i drugih manjina. Brine i sve one koji smatraju da je neophodno sačuvati toleranciju u društvu te da je neophodno sačuvati zakonitost i da je neophodno sačuvati Ustav i njegove vrijednosti", ocijenio je Pupovac.

Na pitanje što bi po njemu bila adekvatna reakcija vlasti, Pupovac je poručio: "Očekujemo da vlasti ne toleriraju takve pojave jer oni koji šire govor mržnje i potiču na nasilje sasvim sigurno ne mogu biti tolerirani".

Očekuje sankcije za počinitelje

"Očekujemo da sankcionira najodgovornije i da ubuduće vodi više računa da ni u političkim govorima, ni u nekim drugim vrstama javnih nastupa nema onoga što može inspirirati ili poticati ljude koji preuzimaju sebi za pravo da kažu što je kultura, a što nije, da budu neka vrsta cenzora, ili da nastavljaju targetirati, ciljati srpsku nacionalnu manjinu, njezine programe, njezine organizacije, predstavnike kao dio glavnog cilja koji će sadržavati neku vrstu produljenog stanja koje podsjeća na poratno ili unutar-ratno stanje", nastavio je Pupovac.

Pitali su ga i koliko se unutarnja dinamika odražava na politiku Hrvatske u regiji, na što je Pupovac zaključio da se događanja u jednoj od zemalja bivše Jugoslavije imaju posljedice i u drugima. "Ako se nešto loše događa u Hrvatskoj, to može biti primjer nekima da se loše događa i u Srbiji ili nekim drugim dijelovima bivše zajedničke zemlje, kao i obrnuto", kaže Pupovac.

'Ne sluti na dobro'

"Iz tog razloga mi se čini da je dosta važno da Hrvatska, kao zemlja članica Europske unije, kao zemlja koja uživa povjerenje unutar Unije, zaustavi ove procese, zaustavi ovo skretanje krajnje udesno i otvaranje prostora za ekstremnu desnu politiku. I ovo mi se čini ovoga trenutka najvažnijim političkim izazovom za hrvatski politički život i hrvatske političke predstavnike", dodao je čelnik SDSS-a.

Smatra da bi zemlje u regiji trebale otvorenije i više surađivati i navodi da bi suradnja između Zagreba, Sarajeva i Beograda trebala biti bolja nego što jest. "Nadam se da će se ovo u Republici Hrvatskoj zaustaviti i nadam se da će Hrvatska otvoriti svoj interes za dijalog i unaprjeđenje suradnje, uključujući smanjivanje netolerancije, smanjivanje konflikata u političkoj sferi i to da se više radi na tome da ekstremne pojave – kakvih ima dosta – koje su se posljednjih 10–15 godina snažno obnovile, budu stavljene pod kontrolu", ističe Pupovac.

Navodi da ga rast netolerancije u regiji brine. "Teško je reći da me to ne brine, a siguran sam da to brine mnoge ljude. Porast netolerancije unutar zemalja bivše Jugoslavije, ekstremizacija politike je nešto što ne izgleda dobro, a ponekad i ne sluti na dobro! Održavanje neke vrste ratnih retorika, ratnih poruka, sasvim sigurno je nešto što ne može biti jamstvo za neku vrstu perspektivnih odnosa I odnosa koji su opušteni i koji mogu kod ljudi proizvesti neku vrstu bezbrižnosti", zaključio je Pupovac.

Incidenti na Danima srpske kulture

Podsjetimo, skupina muškaraca u ponedjeljak je upala u prostorije gradskog kotara na Blatinama i istjerala ljude koji su obilježavali Dan srpske kulture. Policija je kazneno prijavila ukupno devet osoba, a navijačka skupina Torcida u subotu je održala prosvjed na splitskoj Rivi s kojeg su zatražili da se uhićenima ukine pritvor.

Isto tako, skupina maskiranih muškaraca u petak navečer stigla je ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu uoči otvaranja Dana srpske kulture. Pjevali su "Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi, samo zovi", a razišli su se nakon dolaska interventnih policajca. Inače, Dani srpske kulture u Zagrebu su otvoreni izložbom Dejana Medakovića, koji je za mnoge kontroverzan zbog uloge u stvaranju memoranduma SANU koji je bio podloga ideje Velike Srbije.

