Otkriveno zašto je policija brzo reagirala u Preradovićevoj: Pao dogovor Vlade i srpske manjine?

Policija je bila u Preradovićevoj ulici u vrijeme otvaranja izložbe u Srpskom kulturnom centru zbog razgovora između Vlade i predstavnika srpske nacionalne manjine nakon incidenta u Splitu, doznaje Jutarnji list.

Izvor iz Vlade kazao je za ovaj medij kako je postignut dogovor da policija i nadležne službe osiguravaju događanja predstavnika srpske manjine, kako bi se unaprijed odvratilo pojedince od bilo kakvih pokušaja izazivanja incidenata ili nereda.

Podsjetimo, najnoviji pokušaj sprječavanja održavanja Dana srpske kulture, dogodio se u petak navečer u Preradovićevoj ulici u centru Zagreba, kada je skupina od pedesetak muškaraca maskiranih kapuljačama pokušala ući u prostorije Srpskog kulturnog društva gdje se otvarala izložba "Efemeris - legal Dejana Medakovića".

"Policija je, kao što ste vidjeli, reagirala promptno i bila na licu mjesta u Preradovićevoj ulici", kazao je sugovornik iz Vlade, napominjući kako je ovaj put policija bila spremna i spriječila izgrednike.

Policija će analizirati snimke incidenta

Zagrebačka policija izvijestila je da je u petak navečer u središtu Zagreba spriječila moguće protupravno ponašanje veće skupine maskiranih muškaraca koji su okupili u Preradovićevoj ulici u blizini prostora u kojem se otvarala izložba u sklopu Dana srpske kulture.

Policija je intervenirala oko 18,40 sati, a nakon određenog vremena okupljene osobe razišle su se te je otvaranje izložbe održano po programu, stoji u priopćenju.

Iz Policijske uprave zagrebačke navode da će analizirati sve dostupne snimke kako bi se utvrdilo ima li elemenata protupravnog ponašanja pojedinaca te će, ako bude potrebno, poduzeti daljnje mjere.

Ovogodišnji Dani kulture Srba otvoreni su u petak navečer u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu uz pojačani nadzor policije. Muškarci su ispred Srpskog kulturnog centra pjevali "Hrvatska, nezavisna država" i "za dom spremni" a razišli su se nakon dolaska interventnih policajaca.

Dani kulture Srba počeli su izložbom "Efemeris - legat Dejana Medakovića" koju je u Srpskom kulturnom centru otvorio predsjednik Samostalne srpske demokratske stranke Milorad Pupovac, kazavši da je politička scena u Hrvatskoj konfliktna, institucije međusobno sukobljene i daju loš primjer građanima.

Događaj u Zagrebu organiziralo je Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", u kojem navode da je riječ o istom događaju koje se u Splitu nasiljem i govorom mržnje pokušalo spriječiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Pupovac o ispadu huligana: 'Nećemo dopustiti da takvi uguše smisao kulturnog okupljanja'