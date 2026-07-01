Milanović kritizirao novinare, oglasio se HND: 'Plaćeni ste da odgovarate na pitanja'

Dok je predsjednik Zoran Milanović u srijedu u Slunju odgovarao na pitanja o slanju vojnika u Pariz, prozvao je i kritizirao i dio novinara. Iz Hrvatskog novinarskog društva (HND) na to su i službeno reagirali. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Hrvatsko novinarsko društvo drži neprihvatljivima ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare, tijekom službenog posjeta Slunju zbog vojne vježbe “Borbena moć 26”, krenuo obračunavati s novinarima.

Riječ je, na žalost, o već uobičajenoj praksi visokih državnih dužnosnika u situacijama kada im novinari postavljaju neugodna pitanja ili pak kritički propituju njihovo djelovanje, a što je – očito na to treba stalno podsjećati – i uloga novinarske profesije.

Novinari i novinarke dužni su, u javnom interesu, nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti. Takva bi barem trebala biti praksa u demokratskim zemljama.

Broj glasova osvojenih na izborima ne može biti pokriće za autoritarnost, niti je pobjeda na izborima punomoć za provođenje samovolje, a još manje za dijeljenje lekcija i napade na novinare koji vlastodršcima nisu po volji.

Osobi Zoranu Milanoviću ne moraju se sviđati ni kolegica Ivana Pezo Moskaljov s Nove TV, ni kolega Tomislav Krasnec iz Večernjeg lista, ali predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat obračunavati se s njima kao ni s bilo kojim novinarom s pozicije moći.

Osobito je neprihvatljivo da kolegici Ivani Pezo Moskaljov, koja 25 godina sustavno prati sektor obrane, Milanović govori da ne zna raditi svoj posao ili da članove obitelji Tomislava Krasneca uvlači u javnu raspravu.

Kao najstarija strukovna organizacija, Hrvatsko novinarsko društvo reagirat će na svaki takav pokušaj difamacije naših kolegica i kolega, naročito kada dolazi s političkih govornica. Jer niste za to plaćeni. Plaćeni ste da odgovarate na pitanja", stoji u priopćenju koje potpisuje Izvršni odbor HND-a: predsjednik Hrvoje Zovko te potpredsjednici Drago Hedl i Chiara Bilić.