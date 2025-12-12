Čistka po ulicama Međimurja: Policija objavila fotografije, pazite kakav arsenal su pronašli

Međimurska policija u posljednjih nekoliko dana je zahvaljujući pojačanom operativnom radu i dojavama građana pronašla i oduzela više komada raznog oružja.

Većinu su otkrili tijekom pretraga koje su provodili na temelju naredbi Prekršajnog odjela Općinskog suda u Čakovcu. Pretražili su obiteljske kuće u Pribislavu, Murskom Središću i Kuršancu koje koriste 30-godišnjak, 27-godišnjak i 25-godišnjak.

Objavili fotografije

Tijekom pretrage, policajci su pronašli tri plinska pištolja i zračnu pušku s montiranim optičkim ciljnikom. Isto tako, u Piškorovcu su 26-godišnjaku oduzeli plinski pištolj nakon što se snimao kako njime rukuje i to objavio na društvenim mrežama.

Foto: Pu Međimurska

Foto: Pu Međimurska

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da su 30-godišnjak, 27-godišnjak, 26-godišnjak te 25-godišnjak nezakonito posjedovali oružje C kategorije. Okrivljeni su sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana. Dobili su novčane kazne, a oružje im je oduzeto.

Foto: Pu Međimurska

Apel policije

"Zahvaljujemo građanima na pravodobnim dojavama, koje imaju iznimno važnu ulogu u sprječavanju potencijalnih tragedija. Svaka informacija može značiti jedan komad opasnog oružja manje na ulici. Saznanja o ilegalnom oružju moguće je prijaviti na broj 192, u najbližoj policijskoj postaji ili putem e-maila: medjimurska@policija.hr. Dojave je moguće dostaviti i potpuno anonimno", podsjeća Policijska uprava međimurska u priopćenju.

Foto: Pu Međimurska

"Posjedovanje oružja, posebno ilegalnog, povećava rizik od nesreća, ozljeda i tragičnih posljedica. Čak i kada se čini 'sigurnim', oružje može nehotice ugroziti živote članova obitelji, susjeda ili slučajnih prolaznika", nastavlja se u priopćenju.

"Oružje u rukama osoba koje ga ne smiju posjedovati često se povezuje s kriminalnim aktivnostima. Svaki komad ilegalnog oružja manje na ulici znači sigurniju zajednicu za sve nas. Pravovremenom i odgovornom reakcijom svi zajedno doprinosimo stvaranju sigurnijeg okruženja za cjelokupnu zajednicu", zaključuje policija.

