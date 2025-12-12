Proširena istraga protiv bivšeg ravnatelja bolnice Sv. Zelina: Uredili mu stan i dobio 35.000 eura?

USKOK je donio rješenje o proširenju istrage protiv dvojice osumnjičenika u slučaju u kojem je prošloga mjeseca uhićen i bivši ravnatelj psihijatrijske bolnice Sv. Ivan Zelina zbog korupcije kod izvođenja građevinskih radova u bolnici.

USKOK spomenuti dvojac sumnjiči za primanje i davanje mita.

Prema detaljnom priopćenju, istražitelji vjeruju da je u razdoblju od kraja 2022. do 29. listopada 2025. u Zagrebu i Velikoj Gorici, prvookrivljeni ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan dogovorio s drugookrivljenim, osnivačem i direktorom deveto, deseto i jedanaestookrivljeniog trgovačkog društva da mu drugookrivljeni na ime nezakonite nagrade opremi stan u Zagrebu i preda značajan novčani iznos.

Opremljen stan i mito od 35.000 eura

I sve to kako bi ravnatelj bolnice protivno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o provedbi jednostavne nabave Klinike provodio postupke nabave robe i radova za potrebe Klinike kao javnog naručitelja na način da osigura dobivanje poslova okrivljenim društvima i drugim društvima povezanim s drugookrivljenim te da u okviru tako ugovorenih poslova nalaže plaćanja znajući da fakturirani radovi nisu izvedeni, nisu izvedeni u prikazanim količinama ili da se radi o višestruko ugovorenim i plaćenim radovima, a što je prvookrivljen zajedno s drugim okrivljenicima realizirao i tako okrivljenim društvima omogućio stjecanje protupravne imovinske koristi na štetu Klinike.

U skladu s dogovorom, drugookrivljeni je bivšem ravnatelju opremio stan u Zagrebu u vrijednosti od najmanje 76.938,41 eura te mu u gotovini predao iznos od najmanje 35.000,00 eura, objavio je USKOK.

Podsjetimo, riječ je o slučaju u kojem je prošloga mjeseca uhićeno osam osoba, među njima i bivši šef Klinike za psihijatrije "Sveti Ivan" u Jankomiru, Vladimir Grošić. On je javnosti poznatiji kao sudski vještak u slučaju skrbništva nad Severininim sinom.

Osmorka je osumnjičena za namještanje javne nabave u spomenutoj bolnici. Osim Grošića, uhićena je i glavna sestra bolnice Kristina Bosak, a istražuju se i tvrtke koje su izvodile dva milijuna eura vrijedne radove na bolnici.

