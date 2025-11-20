Tko je uhićeni bivši ravnatelj Sv. Ivana? Bio je sudski vještak u sporu oko Severininog sina

USKOK je u četvrtak ujutro proveo uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine. RTL Danas doznaje da je riječ o Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru te da je uhićeno osam ljudi, a među njima je i bivši ravnatelj Vladimir Grošić.

Vladimir Grošić naglo je smijenjen krajem listopada, a vršiteljicom dužnosti imenovana je Majda Grah, pisao je Jutarnji tada.

Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu na zahtjev gradonačelnika proveo kontrolu postupaka nabave i izvršenja ugovora na objektu Dnevne bolnice za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.

Naprasno smijenjen

"Nalazom su utvrđene nepravilnosti o čemu je sastavljeno Izvješće koje je Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom dostavio Upravnom vijeću Klinike. Na sjednici održanoj 29. listopada Upravno vijeće je donijelo odluku o razrješenju ravnatelja. Za v.d. ravnatelja imenovana je dr. Majda Grah", kazali su iz Grada.

Grošićeva smjena dogodila se ekspresno, a kolege je o tome obavijestila Grah koja se umjesto, tada već bivšeg ravnatelja, pojavila na kolegiju.

Grošić je navodno smijenjen zbog mogućih nepravilnosti povezanih s građevinskim radovima na dnevnoj bolnici, kasnije je to potvrđeno iz grada. Grošiću je mandat trebao trajati do srpnja sljedeće godine što znači da su izbori trebali biti raspisani najkasnije u travnju. Vjeruje se da je došlo go ozbiljnog propusta ako je tako naglo smijenjen. Javnosti je Grošić poznat i kao sudski vještak koji je sudjelovao u sporu oko skrbništva nad sinom Severine Vučković i Milana Popovića.

