Uhićenja u Zagrebu i okolici! Policija i USKOK u akciji, doznajemo tko je 'pao'

Foto: Rtl

Doznajemo da je uhićeno osam ljudi

20.11.2025.
8:05
Erik Sečić
Rtl
Uprava kriminalističke policije po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) u četvrtak provode uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine.

"Spomenute radnje provode se u odnosu na više fizičkih i pravnih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela vezana za izvođenje građevinskih radova u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu", naveo je USKOK u priopćenju.

Doznajemo detalje 

RTL Danas doznaje da je riječ o Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru te da je uhićeno osam ljudi, a među njima je i bivši ravnatelj Vladimir Grošić

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju.

Oglasila se policija

O uhićenjima se oglasilo i Ravnateljstvo policije. "Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode hitne dokazne radnje na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine", navodi se u priopćenju. 

"Tijekom jutra uhićeno je nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela, a postupanjem je obuhvaćeno i nekoliko pravnih osoba. U tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji. Sve osumnjičene osobe će nakon provođenja hitnih dokaznih radnji biti predane u pritvorsku policijsku jedinicu", dodaje se u priopćenju. 

POGLEDAJTE VIDEO: Priznanje krivnje, zatvorske kazne i stotine tisuća eura u proračunu: Je li Uskok zadovoljan epilogom?

UskokPolicijaZagrebSveti IvanJankomir
