Političarka izazvala bijes noseći nikab u Skupštini: Rečeno joj da se presvuče prije govora

Regionalna zastupnica Voxa u Španjolskoj, Virginia Martínez, izazvala je kontroverze ovog tjedna nakon što je stigla u Regionalnu skupštinu Murcije noseći nikab kako bi branila prijedlog kojim se poziva na ograničenja nošenja islamskih pokrivala za lice u javnim prostorima.

La #AsambleaRegional me prohíbe debatir con el #Niqab. Si no se puede llevar en la sede de la soberanía Regional tampoco se debería llevar en los espacios públicos de la Región. #NiBurka #NiNiqab #Libertad pic.twitter.com/HyP3NUU6Bq — Virginia Martínez 🇪🇸 (@virginia_vmg) December 10, 2025

Martínez je rečeno da se ne može obratiti dvorani dok je tako odjevena te joj je naloženo da se presvuče prije govora.

Regionalna vlada kritizirala je taj potez. Glasnogovornik vlade Murcije Marcos Ortuño optužio je Vox da je Skupštinu pretvorio u spektakl. Rekao je da se Skupština "ne smije koristiti za predstave".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Skupština odbila prijedlog

Nakon što je skinula nikab, Virginia Martínez izjavila je da joj je drago što takva odjeća nije dopuštena. "Drago nam je da ovakva odjeća nije dopuštena jer smo nakon 50 godina demokracije došli do toga da vidimo kako žene moraju živjeti u zatvorima od tkanine, a to nije sloboda ni za jednu ženu u ovom društvu", ustvrdila je.

Dodala je da bi zabrana trebala vrijediti i izvan parlamenta. "Drago nam je što to nije dopušteno u ovom parlamentu, a ako nije dopušteno ovdje, ne bi smjelo biti dopušteno ni u jednom javnom prostoru", navela je Martínez.

Konzervativni pokret Vox pozvao je na ograničenja nošenja islamskih velova koji prekrivaju cijelo lice u javnim prostorima, s posebnim naglaskom na škole i javne institucije. Na nacionalnoj razini, stranka je tvrdila da takva odjeća potkopava ženska prava. Prijedlog Voxa na kraju su odbile sve ostale parlamentarne skupine.

Sudovi poništavali zabrane

Španjolska nema nacionalnu zabranu burke ili nikaba. Pokušaji lokalnih vlasti da nametnu ograničenja poništeni su od strane sudova.

Španjolski Vrhovni sud presudio je 2013. da su općinske zabrane (poput onih u Lleidi) neustavne i da krše temeljna prava na vjersku slobodu.

To se razlikuje od zemalja poput Francuske, gdje je nacionalnu zabranu nošenja maski za lice potvrdio Europski sud za ljudska prava 2014. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Naselja odsječena, ljudi zarobljeni u autima. Katastrofa poharala zemlju: 'Buka je bila zaglušujuća'