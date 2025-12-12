Španjolski nogomet zavijen u crno: Umro legendarni 'Chuzo', igrač koji je ispisao povijest
Otišao je Chuzo, legenda Atlética i nogometni ponos Antequere
Legendarni španjolski nogometaš Antonio Gonzalez Alvarez, poznat kao 'Chuzo', umro je u petak u 85. godini.
'Chuzo' se upisao u povijest nakon što je postao prvi igrač iz Malage koji je nosio dres španjolske reprezentacije, a najdublji trag tijekom karijere ostavio je u Atletico Madridu, za koji je debitirao sa 17 godina i bio njegov član od 1957. do 1963.
Zlatne godine u Madridu
Chuzova karijera započela je u rodnom gradu, no njegov izniman talent brzo ga je, već s 14 godina, odveo u omladinski pogon Atlético Madrida. U La Ligi je debitirao sa samo 17 godina, 1. prosinca 1957., postavši jedan od najmlađih debitanata u povijesti lige. Iako je u početku igrao kao ofenzivni vezni, kasnije se proslavio na poziciji braniča.
Tijekom šestogodišnjeg boravka u Madridu, Chuzo je bio ključni dio momčadi koja je ispisala povijest. S Colchonerosima je osvojio dva uzastopna Kupa kralja (1960. i 1961.), oba puta u finalu pobijedivši gradskog rivala Real Madrid. Vrhunac klupske karijere dosegao je 1962. godine osvajanjem Kupa pobjednika kupova, prvog europskog trofeja u povijesti kluba. U sezoni 1962./63. pokazao je i golgeterske sposobnosti, postigavši čak devet golova u samo 14 ligaških nastupa, čime je pomogao Atléticu da završi kao viceprvak.
Povratak u Andaluziju i reprezentativni trag
Nakon osvajanja Europe, Chuzo se 1963. vratio u svoju Andaluziju i potpisao za CD Málagu. U dresu lokalnog kluba proveo je osam godina, postavši jedna od klupskih ikona. S Málagom je doživio i ispadanja iz lige i tri promocije u Primeru, ostavši vjeran klubu do kraja karijere 1971. godine.
Za španjolsku nogometnu reprezentaciju odigrao je jednu utakmicu, 30. listopada 1960. protiv Austrije u Beču. Tim nastupom ušao je u povijest kao prvi igrač iz Málage koji je zaigrao za seniorsku nacionalnu vrstu. Njegov talent bio je vidljiv i u mlađim uzrastima; s U-18 reprezentacijom osvojio je srebro na Europskom prvenstvu 1957. godine.
Kao zahvalu za sve što je učinio za sport i promociju svog kraja, njegov rodni grad Antequera nazvao je ulicu po njemu.
