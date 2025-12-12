Španjolski nogomet zavijen u crno: Umro legendarni 'Chuzo', igrač koji je ispisao povijest

Legendarni španjolski nogometaš Antonio Gonzalez Alvarez, poznat kao 'Chuzo', umro je u petak u 85. godini.

'Chuzo' se upisao u povijest nakon što je postao prvi igrač iz Malage koji je nosio dres španjolske reprezentacije, a najdublji trag tijekom karijere ostavio je u Atletico Madridu, za koji je debitirao sa 17 godina i bio njegov član od 1957. do 1963.

Zlatne godine u Madridu

Chuzova karijera započela je u rodnom gradu, no njegov izniman talent brzo ga je, već s 14 godina, odveo u omladinski pogon Atlético Madrida. U La Ligi je debitirao sa samo 17 godina, 1. prosinca 1957., postavši jedan od najmlađih debitanata u povijesti lige. Iako je u početku igrao kao ofenzivni vezni, kasnije se proslavio na poziciji braniča.

Tijekom šestogodišnjeg boravka u Madridu, Chuzo je bio ključni dio momčadi koja je ispisala povijest. S Colchonerosima je osvojio dva uzastopna Kupa kralja (1960. i 1961.), oba puta u finalu pobijedivši gradskog rivala Real Madrid. Vrhunac klupske karijere dosegao je 1962. godine osvajanjem Kupa pobjednika kupova, prvog europskog trofeja u povijesti kluba. U sezoni 1962./63. pokazao je i golgeterske sposobnosti, postigavši čak devet golova u samo 14 ligaških nastupa, čime je pomogao Atléticu da završi kao viceprvak.

La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de Antonio González 'Chuzo'. El malagueño militó en nuestro equipo entre los años 1957-1963, jugando un total de 142 partidos y conquistando dos Copas y una Recopa de Europa. Siempre estarás en nuestros corazones 🖤 pic.twitter.com/yHZ8QA7sjg — Atlético de Madrid (@Atleti) December 11, 2025

Povratak u Andaluziju i reprezentativni trag

Nakon osvajanja Europe, Chuzo se 1963. vratio u svoju Andaluziju i potpisao za CD Málagu. U dresu lokalnog kluba proveo je osam godina, postavši jedna od klupskih ikona. S Málagom je doživio i ispadanja iz lige i tri promocije u Primeru, ostavši vjeran klubu do kraja karijere 1971. godine.

Za španjolsku nogometnu reprezentaciju odigrao je jednu utakmicu, 30. listopada 1960. protiv Austrije u Beču. Tim nastupom ušao je u povijest kao prvi igrač iz Málage koji je zaigrao za seniorsku nacionalnu vrstu. Njegov talent bio je vidljiv i u mlađim uzrastima; s U-18 reprezentacijom osvojio je srebro na Europskom prvenstvu 1957. godine.

Kao zahvalu za sve što je učinio za sport i promociju svog kraja, njegov rodni grad Antequera nazvao je ulicu po njemu.

