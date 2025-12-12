Filip Zubčić traži iskupljenje nakon 'nule' u Beaver Creeku: Evo kada starta

Nema odmora za najbolje skijaše svijeta. Skijaši su se vratili u Europu nakon male američke turneje i vaj vikend ih čekaju veleslalom i slalom u francuskom Val d'isereu.

To znači da ćemo u akciji gledati sve naše reprezentativce. U nedjelju je slalom s četiri naša predstavnika, ali prije toga je na rasporedu veleslalom. Filip Zubčić bit će jedini hrvatski predstavnik i pokušat će isprati gorak okus nakon Beaver Creeka u kojem nije uspio doći do druge vožnje.

Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Filip Zubčić startat će s brojem 14. Prva utrka na rasporedu je u 9:30, a druga vožnja u 13 sati. Filipa možete pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Što se naših skijašica tiče, ovog se vikenda ne natječu u Svjetskom kupu jer su u švicarskomna rasporedu dva spusta i superveleslalom.

POGLEDAJTE VIDEO: Od ovoga rastu otkucaji! Trailer za FNC 26 najavio rat u kavezu