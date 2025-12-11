FREEMAIL
Težak pad na treningu, došao helikopter, a Vonn su morali zaustaviti

Težak pad na treningu, došao helikopter, a Vonn su morali zaustaviti
Foto: Christian Petersen/getty Images/profimedia

Još se ne znaju detalji, ali čini se da je da je došlo do teške ozljede koljena

11.12.2025.
11:54
Sportski.net
Christian Petersen/getty Images/profimedia
Trening spusta u St.Moritzu donio je još jednu žrtvu. Nažalost, u sezoni punoj ozljeda i izostanaka, nova žrtva je Michelle Gisin koja je doživjela teški pada i završila u zaštitnoj ogradi. 

Još se ne znaju detalji, ali čini se da je da je došlo do teške ozljede koljena jer je Gisin odvezena helikopterom što nikada nije dobra vijest i čini se da će i ona ostati bez Olimpijskih igara. Tako će švicarska reprezentacija biti slabija za još jednog jakog aduta nakon Lare Gut-Behrami i Corinne Suter.

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

Zbog teškog pada Gisin trening je morao biti prekinut, a zanimljivo da je Lindsey Vonn već krenula pa je morala biti zaustavljena. 

Pad možete vidjeti OVDJE

