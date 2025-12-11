Težak pad na treningu, došao helikopter, a Vonn su morali zaustaviti

Trening spusta u St.Moritzu donio je još jednu žrtvu. Nažalost, u sezoni punoj ozljeda i izostanaka, nova žrtva je Michelle Gisin koja je doživjela teški pada i završila u zaštitnoj ogradi.

Još se ne znaju detalji, ali čini se da je da je došlo do teške ozljede koljena jer je Gisin odvezena helikopterom što nikada nije dobra vijest i čini se da će i ona ostati bez Olimpijskih igara. Tako će švicarska reprezentacija biti slabija za još jednog jakog aduta nakon Lare Gut-Behrami i Corinne Suter.

Zbog teškog pada Gisin trening je morao biti prekinut, a zanimljivo da je Lindsey Vonn već krenula pa je morala biti zaustavljena.

Pad možete vidjeti OVDJE.

