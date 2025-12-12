Nesvakidašnja scena: Bad Bunny pokliznuo se na pozornici, publika održala koncert živim

Reggaeton superzvijezda Bad Bunny (30), portorikanski pjevač i tekstopisac, doživio je neugodan pad usred koncerta u Mexico Cityju. Dok je izvodio hit pjesmu “Efecto”, poskliznuo se i pao na pozornicu. Njegova reakcija odmah je postala viralna na društvenim mrežama, a publika je nevjerojatno reagirala.

Fanovi preuzeli ulogu izvođača

Nekoliko trenutaka Bad Bunny je ostao sjediti na podu, vidno iznenađen, ali publika nije dopustila prekid koncerta. Tisuće glasova nastavile su pjevati pjesmu umjesto njega, držeći atmosferu na vrhuncu sve dok se pjevač nije pridigao i nastavio show.

„Mexico City, vi ste najbolji!“, poručio je uz smiješak, dok su ga pratile ovacije i aplauzi publike.

Pripreme za Super Bowl 2026.

Bad Bunny će uskoro preuzeti najveću pozornicu na svijetu – Super Bowl Show, 8. veljače 2026. u Bay Area. Njegova uloga potvrđena je još u rujnu, a tada je na Instagramu objavio video u kojem sjedi na stativi, noseći slamnati šešir dok valovi udaraju iza njega.

Kasnije je objasnio na X-u da će Super Bowl biti njegova jedina američka stanica na turneji Debí Tirar Más Fotos, zbog strožih imigracijskih mjera u SAD-u.

Kritike i humor Bad Bunnyja

Odabir Bad Bunnyja za poluvrijeme Super Bowla izazvao je kritike pojedinih konzervativaca jer pjeva isključivo na španjolskom, no glazbenik je to pretvorio u šalu. Tijekom vođenja Saturday Night Livea, u skeču je „zahvalio“ Fox Newsu i ismijao političke kritike, uz poruku da je njegov uspjeh i uspjeh latinoameričke zajednice u SAD-u.

„Uzbuđen sam i sretan. Ovo nije samo moj uspjeh, ovo je uspjeh svih nas“, rekao je na španjolskom. Za kraj je dodao: „Ako niste razumjeli što sam rekao… imate četiri mjeseca da naučite.“

Bad Bunny ustao jači nego ikad

Unatoč padu, Bad Bunny je nastavio nastup kao profesionalac, a publika ga nije prestala bodriti ni sekunde. Njegov pad i brz oporavak pokazali su koliko su odani njegovi fanovi i koliko je glazba snažan most između izvođača i publike.

