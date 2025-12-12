Jeste li čuli za sindrom božićnog drvca? Liječnik upozorava na blagdanske skrivene opasnosti

Dr. Kasim Ahmed upozorava na simptome tzv. "sindroma božićnog drvca", pojave koja sve češće privlači pozornost tijekom blagdanske sezone.

Iako nije riječ o službenoj medicinskoj dijagnozi, ovaj se naziv odnosi na stvarne alergijske reakcije potaknute blagdanskim ukrasima, osobito živim božićnim drvcima i alergenima koji se na njima mogu nalaziti, piše Mirror.

'Sindrom božićnog drvca' i simptomi

Dr. Ahmed pojašnjava da "sindrom božićnog drvca" nije službeno priznata dijagnoza, ali opisuje stvarnu pojavu koja se kod mnogih javlja tijekom blagdana.

"Radi se o ideji da unošenje prirode u dom, posebno ako već patite od peludne groznice, može izazvati različite simptome. Primjerice, ako imate svježe božićno drvce, njegovo unošenje izvana u kuću može stvoriti čitav niz problema osobama sklonim alergijama", izjavio je dr. Ahmed.

Poput drugih alergija, simptomi reakcije na božićno drvce mogu uključivati kašljanje, kihanje, a u nekim slučajevima i osip na koži. Stanje mogu pogoršati različite nevidljive čestice koje se nalaze na granama, poput spora plijesni, grinja, peludi pa čak i ostataka insekata. Grinje također predstavljaju rizik i kod umjetnih drvca, pogotovo ako su dugo stajala na tavanu ili u podrumu gdje su skupljala prašinu.

Slične savjete stižu i iz organizacije Allergy UK, koja objašnjava: "Božićna drvca mogu podići iritanse koji zatim pogoršavaju postojeće alergije. Simptomi mogu uključivati kašalj, kihanje, začepljen nos, grlobolju, pritisak u sinusima, crvene oči koje svrbe te, povremeno, osip ili koprivnjaču."

Navode kako su reakcije obično blage, no mogu učiniti da se osjećate loše. U većini slučajeva pomažu antihistaminici, ali kod težih simptoma poput otežanog disanja ili oticanja potrebno je potražiti liječničku pomoć.

Kako smanjiti rizik od alergije?

Unatoč ovim brigama, i liječnik i Allergy UK ističu kako postoje jednostavni koraci koje možete poduzeti kako biste ograničili utjecaj alergena u domu.

Očistite drvce: Prije unošenja u kuću, pravo drvce možete isprati vodom kako biste uklonili pelud i plijesan, a umjetno dobro obrisati od prašine. Pročistite zrak: Korištenje pročišćivača zraka može pomoći u filtriranju alergena iz prostora. Prozračite dom: Dr. Ahmed savjetuje održavanje dobre cirkulacije zraka, čak i ako to znači otvaranje prozora na samo pet minuta ujutro i navečer. Preventivno koristite antihistaminike: "Ako ljeti koristite antihistaminike zbog peludne groznice, ista logika vrijedi i zimi. Uzmite antihistaminik ujutro prije odlaska u posjet nekome tko ima pravo drvce, ili ako ga imate u vlastitom domu, kako biste smanjili rizik od pojave simptoma", savjetuje dr. Ahmed.

