Juventus kupuje u Milanu: Suigrač hrvatskog reprezentativca nezadovoljan minutažom

Talijanski reprezentativni veznjak Davide Frattesi (26) nezadovoljan je skromnom minutažom u Interu i u zimskom prijelaznom roku bi mogao potražiti novu sredinu.

Frattesi je ove sezone skupio tek 480 minuta igre u svim natjecanjima. Talijanski mediji navode da se je njegov menadžer nedavno sastao s predstavnicima Juventusa.

Ovo nije prvi puta da torinski klub pokazuje interes za Frattesija, no sada u prilog Juveu ide činjenica što ga vodi Luciano Spalletti, bivši izbornik talijanske reprezentacije. U Spallettijevom izborničkom mandatu Frattesi je bio najbolji strijelac reprezentacije sa sedam pogodaka. Zanimljivo je kako njegova sestra je također u vezi sa Westonom Mckennijem, tako ako se ostvari ovaj transfer, dva šogora bi postali sugirači

Frattesija ugovor s Interom veže do lipnja 2028. godine, a talijanski mediji procjenjuju da bi "Nerazzurri" tražili barem 35 milijuna eura odštete.

