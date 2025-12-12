FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
selidba kod šogora /

Juventus kupuje u Milanu: Suigrač hrvatskog reprezentativca nezadovoljan minutažom

Juventus kupuje u Milanu: Suigrač hrvatskog reprezentativca nezadovoljan minutažom
×
Foto: Alberto Gandolfo/imago Sportfotodienst/profimedia

Talijanski mediji navode da se je njegov menadžer nedavno sastao s predstavnicima Juventusa.

12.12.2025.
15:32
Sportski.netHina
Alberto Gandolfo/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Talijanski reprezentativni veznjak Davide Frattesi (26) nezadovoljan je skromnom minutažom u Interu i u zimskom prijelaznom roku bi mogao potražiti novu sredinu. 

Frattesi je ove sezone skupio tek 480 minuta igre u svim natjecanjima. Talijanski mediji navode da se je njegov menadžer nedavno sastao s predstavnicima Juventusa.

Ovo nije prvi puta da torinski klub pokazuje interes za Frattesija, no sada u prilog Juveu ide činjenica što ga vodi Luciano Spalletti, bivši izbornik talijanske reprezentacije. U Spallettijevom izborničkom mandatu Frattesi je bio najbolji strijelac reprezentacije sa sedam pogodaka. Zanimljivo je kako njegova sestra je također u vezi sa Westonom Mckennijem, tako ako se ostvari ovaj transfer, dva šogora bi postali sugirači

Frattesija ugovor s Interom veže do lipnja 2028. godine, a talijanski mediji procjenjuju da bi "Nerazzurri" tražili barem 35 milijuna eura odštete.

POGLEDAJTE VIDEO: Postavili smo ključna pitanja Mariju Kovačeviću: Odgovori su sve iznenadili

JuventusInter MilanSelidbaSerie A
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
selidba kod šogora /
Juventus kupuje u Milanu: Suigrač hrvatskog reprezentativca nezadovoljan minutažom