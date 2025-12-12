Njemačka optužila Rusiju za kibernetički napad: 'Hibridna akcija!'
Nakon optužbe, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova u Njemačkoj obećao je odgovor Rusima
Njemačka je optužila Rusiju za kibernetički napad na kontrolu zračnog prometa i pokušaj miješanja u izbore te pozvala ruskog veleposlanika, javlja BBC.
Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova rekao je da ruska vojna obavještajna služba stoji iza "kibernetičkog napada na njemačku kontrolu zračnog prometa u kolovozu 2024.".
Glasnogovornik je također optužio Rusiju da pokušava utjecati na savezne izbore u veljači ove godine i destabilizirati ih.
Glasnogovornik je rekao da će Njemačka, u bliskoj koordinaciji sa svojim europskim partnerima, odgovoriti protumjerama kako bi Rusija "platila cijenu za svoje hibridne akcije".
Rusija nije odmah odgovorila na ove optužbe.
