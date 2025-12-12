FREEMAIL
'PLATIT ĆETE' /

Njemačka optužila Rusiju za kibernetički napad: 'Hibridna akcija!'

Foto: Kristina Kormilitsyna/sputnik/profimedia

Nakon optužbe, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova u Njemačkoj obećao je odgovor Rusima

12.12.2025.
13:44
danas.hr
Kristina Kormilitsyna/sputnik/profimedia
Njemačka je optužila Rusiju za kibernetički napad na kontrolu zračnog prometa i pokušaj miješanja u izbore te pozvala ruskog veleposlanika, javlja BBC.

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova rekao je da ruska vojna obavještajna služba stoji iza "kibernetičkog napada na njemačku kontrolu zračnog prometa u kolovozu 2024.".

Glasnogovornik je također optužio Rusiju da pokušava utjecati na savezne izbore u veljači ove godine i destabilizirati ih.

Glasnogovornik je rekao da će Njemačka, u bliskoj koordinaciji sa svojim europskim partnerima, odgovoriti protumjerama kako bi Rusija "platila cijenu za svoje hibridne akcije".

Rusija nije odmah odgovorila na ove optužbe.

