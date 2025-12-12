'Debela stvarnost': Problem s kojim se Hrvatska dugo izbjegava suočiti

U prvoj epizodi serijala ‘Život u balansu’ kreće putovanje koje otvara jedno od najvećih, a najtiših pitanja našeg društva - pretilost. Kroz snažne vizualne kontraste, intimne ispovijesti i oštre rečenice stručnjaka, epizoda ruši uljuljkane mitove o “dobrom apetitu” i kulturi u kojoj je odbiti hranu veći problem nego priznati da imaš poteškoća.

Luka Veljković, naš glavni protagonist, ulazi u priču ne samo kao kandidat nego i kao ogledalo generacije koja je odrasla pod pritiskom vaga, komentara, tradicije i obaveznog “uzmi još”.

Trener i tim stručnjaka vode nas kroz emocionalne i zdravstvene razloge zbog kojih je Hrvatska među najdebljim državama Europe - i zašto se o tome i dalje premalo govori.

“Debela stvarnost” donosi početak obračuna s navikama, strahovima i uvjerenjima koje smo godinama gurali pod tepih. Ovo nije emisija o dijeti. Ovo je emisija o svim borbama koje počinju u glavi - i o tome što se dogodi kada se zastor jednom zauvijek podigne.

Sve odgovore saznajte u prvoj epizodi na službenom YouTube kanalu RTL-a.