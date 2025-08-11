'Luda' snimka sa zagrebačkih ulica: Promašili znakove pa krenuli u suprotnom smjeru

Neobične scene sa zagrebačkih ulica iznenadile su danas stanovnike zagrebačke Trešnjevke koji su u nevjerici gledali automobile kako se muče s izmijenjenom prometnom signalizacijom zbog radova u Selskoj ulici.

Naime, nekolicinu vozača koji se u Selsku ulicu uključuju iz Krapinske zbunila je nova prometna regulacija pa su nakon skretanja ulijevo upadali u "krivu traku". Došavši do mjesta gdje se izvode radovi, shvatili su da ne mogu nastaviti ravno pa bi neki od njih krenuli unazad, dok bi se drugi nasred ceste okretali i u istoj traci vozili u suprotnom smjeru.

Naime, prilikom skretanja iz Krapinske ulice u Selsku do sada su postojale dvije trake. Međutim, sudeći po fotografijama čitatelja, samo je jedna od tih traka sada predviđena za vožnju ravno po Selskoj cesti u smjeru Ozaljske.

Foto: Danas.hr

Foto: Danas.hr

"Nisu zatvorili dobro i ljudi koji skreću ulijevo upadnu u krivu traku", kazao nam je čitatelj koji je poslao i fotografije.

Radovi na plinovodu

Na njima se vidi da su postavljeni stupići koji označavaju prometne trake, no očito promjene nisu sasvim jasne svim vozačima.

Pitali smo Zagrebački holding i Zagrebačke ceste do kojih je točno promjena došlo u prometu zbog radova na ovoj dionici te kako su te promjene signalizirane vozačima, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne.

Inače, Grad je krajem prošlog mjeseca najavio radove na potezu od Baštijanove do Ozaljske ulice u smjeru sjever-jug zbog čega je bilo onemogućeno prometovanje tom dionicom. Osim toga, nastavljeni su radovi na rekonstrukciji niskotlačnog plinovoda i kućnih priključaka Selskoj cesti, na dionici od križanja s Ozaljskom ulicom do križanja sa Zagorskom ulicom u duljini od kilometar i pol.

Obilazni pravac bit će:

Selska (sjever) – Baštijanova – Vitezićeva – Ozaljska – Selska (jug).

"Nakon završetka rekonstrukcije plinovoda u zoni raskrižja, radovi se nastavljaju prijekopom kolnika po zapadnoj strani Selske ceste u smjeru sjevera uz zauzeće dva prometna traka, dok će se promet u smjeru sjever-jug i obratno odvijati po istočnoj strani dvosmjerno (po jednoj prometnoj traci za svaki smjer)", objavio je Holding.

Građane su zamolili za strpljenje i razumijevanje te apelirali da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju.

