Liječnička komora o smrti muškarca u Zadru: 'Razumijemo zabrinutost javnosti i bol obitelji'

Mirza Čengić, 35-godišnji državljanin BiH, preminuo je svega 20 minuta nakon što je napustio zadarski Zavod za hitnu medicinu kamo je stigao 17. travnja sa simptomima trnuća ruke i lijeve strane tijela.

Ranije tog kobnog dana ovaj tridesetpetogodišnjak na sezonskom radu u Ražancu, kolegama na poslu se požalio da se ne osjeća dobro. Kolege su ga odvezli na hitnu. Dvojicu mladića iz Sarajeva i jednog Slavonca navigacija nije odvela na Objedinjeni hitni bolnički prijem zadarske bolnice, nego u Zavod za hitnu medicinu.

Mirza je prijatelju prepričao da su mu na zadarskom Zavodu izmjerili tlak i savjetovali da se u ponedjeljak javi u lokalnu ambulantu ako mu ne bude bolje. Ni 20 minuta nakon što su krenuli nazad za Ražanac, nedaleko od benzinske crpke, Mirzi je srce prestalo kucati.

O slučaju se u subotu oglasila Hrvatska liječnička komora (HLK) izrazivši iskreno žaljenje zbog smrti pacijenta. "Svaki smrtni ishod nakon pružanja zdravstvene skrbi zahtijeva ozbiljno, stručno i nepristrano utvrđivanje svih okolnosti", poručili su iz Hrvatske liječničke komore.

Budući da je, prema dostupnim informacijama, pokrenut interni stručni nadzor, HLK upozorava da se zaključci o mogućim propustima ili odgovornosti ne smiju i ne mogu donositi prije završetka nadležnih postupaka.

HLK upozorava na neetičnost objave punog imena liječnika

Iz Komore navode da će nadležno povjerenstvo HLK-a od zdravstvene ustanove zatražiti službenu dokumentaciju o ovom slučaju. HLK dodaje da razumije zabrinutost javnosti i bol obitelji, kao i potrebu za odgovorima. No ističe da se odgovori o svakom smrtnom slučaju nakon liječničkog zbrinjavanja mogu dati samo na temelju činjenica.

Takvi se odgovori, navode iz Komore, mogu dati na temelju medicinske dokumentacije i stručnih standarda, a ne na temelju pretpostavki, medijskih interpretacija ili huškačkih komentara na društvenim mrežama.

Hrvatska liječnička komora posebno upozorava na, kako navodi, neetičnost i neodgovornost medijske objave punog imena i prezimena liječnika. U Komori tvrde da se u medijskoj praksi u Hrvatskoj i Europskoj uniji, radi poštivanja presumpcije nevinosti, zaštite dostojanstva i sprječavanja javnog linča, čak i kod osoba osumnjičenih i optuženih za teška kaznena djela objavljuju samo inicijali.

"Krajnje je neprihvatljivo da se objavljuje puno ime i prezime liječnika u slučaju u kojem je tek pokrenut interni stručni nadzor", poručili su iz HLK-a. Time se, dodaju, liječnika izlaže javnom linču koji je u ovom slučaju već započeo na društvenim mrežama.

'Liječnici ne smiju biti mobingirani na društvenim mrežama'

Iz HLK-a navode da, i u slučajevima kada se dogode stručni propusti, oni moraju biti utvrđeni i dokazani u skladu sa zakonom i pravilima struke. "Liječnici, kao niti drugi građani, ne smiju biti mobingirani na društvenim mrežama", poručili su iz Hrvatske liječničke komore.

HLK je pozvao medije i javnost na suzdržanost, odgovornost u izričaju i poštivanje presumpcije nevinosti. "Zaštita prava pacijenata i zaštita dostojanstva liječnika jednako su važni za očuvanje povjerenja u zdravstveni sustav", zaključili su iz Hrvatske liječničke komore.

