Kolinda Grabar-Kitarović nakon 'putovanja života' stigla u Milano: Pogledajte s kim se družila

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović vratila se krajem prošlog tjedna s Antarktika, a već nekoliko dana poslije otputovala je u Milano, gdje sudjeluje na sjednici Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO).

Kako je objavila na društvenim mrežama, riječ je o iznimno dinamičnom razdoblju u kojem se, kako je navela, "klimatski dobro pripremila", tek što je stigla oprati toplu zimsku odjeću s Antarktika, već je u nedjelju ujutro sletjela u Italiju.

"Još vam dugujem priču o tom putovanju života, nadam se da ću je ovih dana uspjeti ispričati kad se malo uspori ritam", poručila Kolinda Grabar Kitarović.

'Tri mušketira'

Sjednica MOO-a započela je svečanim prijemom kod predsjednika Talijanske Republike Sergija Mattarelle, u društvu predsjednice MOO-a Kirsty Coventry, a nastavila se koncertom u čuvenoj milanskoj Scali. Grabar-Kitarović istaknula je kako je riječ o "teško zamislivom ljepšem uvodu u olimpijsko razdoblje".

Sjednice Međunarodnog olimpijskog odbora, navela je, uvijek su intenzivne i zahtjevne, ali i vrlo produktivne. Posebno je izdvojila suradnju s kolegama Sebom Coeom i Giannijem Infantinom, s kojima, kako je napisala, čini neformalnu skupinu "Tri mušketira".

Posebno zadovoljstvo izrazila je i zbog suradnje s novom predsjednicom MOO-a Kirsty Coventry, proslavljenom olimpijkom koja je pokrenula projekt modernizacije Olimpijskog pokreta pod geslom "Fit for the Future".

Los Angeles domaćin OI 2028.

Kao predsjednica Povjerenstva za izbor budućih domaćina Olimpijskih igara, Grabar-Kitarović predstavila je najnovije informacije o preispitivanju postupka izbora domaćina, s ciljem veće transparentnosti, uključivosti i dugoročne održivosti.

U Milano su u međuvremenu počeli pristizati i šefovi država i vlada, koji su sudjelovali na predsjedničkoj večeri. Domaćina sljedećih Olimpijskih igara, Los Angeles 2028., predstavljalo je američko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom SAD-a JD-om Vanceom.

Grabar-Kitarović istaknula je kako ju je iznenadila opuštena i gotovo obiteljska atmosfera večere, kao i neposrednost i srdačnost američkog potpredsjednika, koji je idućeg dana sa svojom obitelji pratio natjecanja u umjetničkom klizanju, daleko od reflektora.

Poruka koja nadilazi sport

Večeras slijedi svečano otvorenje Zimskih olimpijskih igara, za koje Grabar-Kitarović očekuje dugu i hladnu večer, ali i brojne susrete te priliku za navijanje za hrvatske sportaše.

U svojoj poruci zaključila je kako Olimpijske igre, u vremenu dubokih podjela i sukoba, podsjećaju na ono najbolje u čovjeku – poštovanje pravila, dostojanstvo suparnika i snagu zajedništva – istaknuvši da je riječ o poruci koja nadilazi sport i govori o važnosti mira, suradnje i fair playa.

POGLEDAJTE VIDEO: Iličić se s Antarktike javio za RTL Danas: Otkriva što je ekspedicija s bivšom predsjednicom sve vidjela