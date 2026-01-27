Pojavio se novi video Kolindinog skoka u ledeno more: 'Je li još uvijek mislite da je AI?'

Nakon što je internet nedavno “zapalila” snimka bivše predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović kako skače u ledeno more na Antarktici, mnogi su se pitali radi li se o stvarnom trenutku ili video generiran umjetnom inteligencijom. Sada je konačno stiglo i službeno pojašnjenje.

Kristijan Iličić, hrvatski travel influencer, objavio je neuređeni video snimljen tijekom ekspedicije na Antarktici. Na snimci se jasno vidi i trenutak kada bivša predsjednica skače u ledenu vodu i izlazi iz mora, vidno uzbuđena i ponosna na svoj hrabri pothvat.

''Tražili ste snimku izlaska iz ledenog oceana pa evo, needitirana snimka skoka moje ekipe. Je li još uvijek mislite da je AI?'' napisao je Iličić uz video.

'Kolinda kao vojnik'

Isti je odmah izazvao val pozitivnih komentara na društvenim mrežama potvrđujući tako još jednom kako je bivša predsjednica doista hrabro skočila u ledeno more.

''Svaka čast za kompletnu ekipu'', ''Kolinda odradila najprofesionalnije. Kao vojnik'', ''Wau, svaka čast'', samo su neki od komentara korisnika TikToka koji su pohvalili hrabrost bivše predsjednice.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je gladan? Tko ne voli davati izjave? Iza kulisa europskog rukometnog prvenstva