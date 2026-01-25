Kolinda slavi na Antarktici: Preživjela najopasniji prolaz i zahvalila posadi iz Dubrovnika

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (57), diplomatkinja i političarka, nastavlja dijeliti dojmove s jedinstvene ekspedicije na Antarktiku. Nakon snimke “polarnog skoka” u ledeni ocean, sada je objavila i trenutke slavlja s posadom broda Ocean Explorer uz poruku „Preživjeli Drakea“.

Slavljenički trenutak na brodu

Na Instagramu je podijelila video snimljen na palubi ekspedicijskog broda, na kojem se vidi vesela atmosfera nakon prolaska kroz Drakeov prolaz. Uz snimku je zahvalila cijeloj posadi, posebno Srđanu iz Dubrovnika i Đorđu iz Leskovca, istaknuvši njihovu ulogu u sigurnoj plovidbi.

Drakeov prolaz, koji spaja Atlantski i Tihi ocean, smatra se jednim od najzahtjevnijih morskih područja. Snažni vjetrovi i valovi koji nerijetko prelaze 10 metara čine ga pravim izazovom čak i za iskusne pomorce. Prolazak tim dijelom svijeta često se doživljava kao simbolično praćenje stopa slavnih istraživača poput Francisa Drakea, Ernesta Shackletona i Charlesa Darwina.

Ekspedicijski brod Ocean Explorer trenutačno se nalazi u argentinskom gradu Ushuaiji, najjužnijem gradu na svijetu i važnoj luci na samom rubu Ognjene zemlje. Upravo odatle započinju i završavaju brojna putovanja prema Antarktici.

Luksuz i avantura za 17.000 eura

Cijena ove polarne avanture iznosi oko 17.000 eura po osobi, uz dodatne troškove leta do Čilea, odakle ekspedicija kreće. Desetodnevni program uključuje boravak na luksuznom brodu sa spa centrom, saunom i teretanom, ali i posebne doživljaje poput šetnje među pingvinima, vožnje motornim sanjkama te kupanja u ledenom oceanu.

Društvo svjetskih zvijezda

Zanimljivo je da se u isto vrijeme na Antarktici nalaze i holivudske zvijezde Michael Douglas (81), američki glumac i producent, Catherine Zeta-Jones (56), britanska glumica, te Nicole Kidman (58), australska oskarovka.

