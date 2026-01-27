Danski analitičar okrenuo priču: Evo što sada govori o Hrvatskoj kao najvećem razočarenju

Hrvatski rukometaši napravili su veliki korak prema polufinalu Eura pobjedom nad Slovenijom 29:25. Dva boda uoči posljednje utakmice skupine protiv Mađarske praktički su im otvorila vrata među četiri najbolje reprezentacije, bez obzira na ishod tog susreta.

Utakmicu je komentirao i danski analitičar Rasmus Boysen, koji je pohvalio igru Hrvatske, ali upozorio na cijenu pobjede. “Sjajan dvoboj u Malmöu. Dobro je vidjeti da su se hrvatski vanjski igrači nametnuli, ali šteta zbog mišićne ozljede Srne. Nadam se da će biti spreman za nastavak turnira”, poručio je Boysen.

Podsjetimo, isti je analitičar uoči prvenstva Hrvatsku proglasio potencijalnim razočaranjem Eura, uz objašnjenje da bi sve osim plasmana u polufinale za svjetske viceprvake bio neuspjeh, prognozu od koje, kako je nedavno rekao, i dalje ne odustaje.

My EHF European Championship 2026 predictions:



Top 4:

🥇Denmark🇩🇰

🥈France🇫🇷

🥉Iceland🇮🇸

4️⃣Sweden🇸🇪

Top scorer: Mathias Gidsel🇩🇰

MVP: Mathias Gidsel🇩🇰

Surprise: Switzerland🇨🇭

Dissappointment: Croatia🇭🇷

Best Young Player (under 22 years): Francisco Costa🇵🇹



What’s your… pic.twitter.com/RLOX6btbzn — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 14, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Vori otkrio zašto će Hrvatska pobijediti Mađarsku za polufinale