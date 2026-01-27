FREEMAIL
MACA PAPALA JEZIK /

Danski analitičar okrenuo priču: Evo što sada govori o Hrvatskoj kao najvećem razočarenju

Danski analitičar okrenuo priču: Evo što sada govori o Hrvatskoj kao najvećem razočarenju
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Podsjetimo, isti je analitičar uoči prvenstva Hrvatsku proglasio potencijalnim razočaranjem Eura

27.1.2026.
21:18
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatski rukometaši napravili su veliki korak prema polufinalu Eura pobjedom nad Slovenijom 29:25. Dva boda uoči posljednje utakmice skupine protiv Mađarske praktički su im otvorila vrata među četiri najbolje reprezentacije, bez obzira na ishod tog susreta.

Utakmicu je komentirao i danski analitičar Rasmus Boysen, koji je pohvalio igru Hrvatske, ali upozorio na cijenu pobjede. “Sjajan dvoboj u Malmöu. Dobro je vidjeti da su se hrvatski vanjski igrači nametnuli, ali šteta zbog mišićne ozljede Srne. Nadam se da će biti spreman za nastavak turnira”, poručio je Boysen.

Podsjetimo, isti je analitičar uoči prvenstva Hrvatsku proglasio potencijalnim razočaranjem Eura, uz objašnjenje da bi sve osim plasmana u polufinale za svjetske viceprvake bio neuspjeh, prognozu od koje, kako je nedavno rekao, i dalje ne odustaje.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Vori otkrio zašto će Hrvatska pobijediti Mađarsku za polufinale

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026HrvatskaDanskaHrvatska Rukometna Reprezentacija
komentara
