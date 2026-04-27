Kaos i kolaps prometa u centru Zagreba: Kome je palo na pamet sada obnavljati ulicu?

Zagrebački dječji vrtić Petar Pan ostao je na sedam dana potpuno odsječen od svijeta nakon što je zbog radova zatvorena ulica Kuniščak. Ova relativno mala ulica jedna je od najprometnijih u ovom dijelu grada, a spaja dvije velike obližnje prometnice, ulice Sv. Duh odnosno Šestinski dol i Domobransku.

Promet je na Kuniščaku zbog radova potpuno obustavljen još od petka, a roditelji ni jutros nisu mogli pristupiti vrtiću i nastao je potpuni kolaps prometa u obližnjim ulicama.

"Nismo protiv obnove ulice, ali jesmo protiv bezobzirnosti onih koji su radove odlučili obaviti sada. Zašto se ovo ne radi u lipnju kada će vrtić biti zatvoren kao i obližnja škola", ljutito nam je komentirala jedna baka koja vodi unuku u vrtić.

Foto: Čitatelj Net.hr

Cijeli kvart trpi zbog ovog poteza

I obližnja osnovna škola Pavleka Miškine je u problemu, jer joj je pristup sada moguć samo s jedne stane, odnosno na Sv. Duha.

"Cijeli kvart trpi zbog ovog poteza. Sav promet se prelio na Domobransku i Sv. Duh. Gužve su ogromne, a svako jutro je kaos jer roditelji nemaju gdje stati kako bi doveli djecu u vrtić i školu. Ovdje prolaze veliki kamioni na putu do pivovare, a policije nema nigdje", kaže nam stanar Domobranske koji šeće psa i promatra jutarnji kaos i nervozu u kvartu.

I dok jedni pokušavaju stati nasred Domobranske ulice s upaljena četiri žmigavca, drugi trube jer ne mogu proći prema Ilici. Ulica Kuniščak ostaje zatvorena do 1. svibnja.

Gradu Zagrebu poslali smo upit zašto je sada krenula obnova, na vrhuncu školske godine, a ne u lipnju kada će pritisak na vrtić i školu biti potpuno obustavljen. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

